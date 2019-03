El papa justifica que no se viera con disidentes en Cuba: "No estaba previsto dar audiencias"

El papa Francisco, que ya está en EEUU, justificó que no se viese con miembros de la disidencia durante su visita a Cuba porque no tenía previsto dar audiencias "a nadie", y deseó un acuerdo que "satisfaga a las partes" sobre el levantamiento del embargo a la isla. Preguntado sobre si estaría dispuesto a reunirse con disidentes cubanos, el papa contestó: "a mí me gusta encontrarme con toda la gente, considero que primero toda persona es hijo de Dios y tiene derecho" a ello.

