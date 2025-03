El papa Francisco pasa otra noche tranquila mientras se recupera de los dos episodios de insuficiencia respiratoria

El papa Francisco lleva casi tres semanas hospitalizado en el Gemelli de Roma por una neumonía bilateral. Según los partes médicos del Vaticano, su estado es complejo pero estable. A sus 88 años, Francisco ha pasado buena noche, está alerta y colabora con las terapias, aunque sigue requiriendo altos flujos de oxígeno y ventilación mecánica no invasiva. Ha sufrido cuatro crisis respiratorias en diez días, pero no presenta fiebre. El cardenal Angelo de Donatis presidirá el rito del Miércoles de Ceniza en su lugar.

Casi tres semanas ingresado en el hospital, y sin previsión de que pueda recibir el alta médica en las próximas jornadas. El estado de salud del papa Francisco, hospitalizado por una neumonía bilateral desde el pasado 14 de febrero en el hospital Gemelli de Roma, sigue siendo complejo, cuando menos. Así lo expone, un día más, el parte médico que han difundido desde el Vaticano para informar de la evolución del pontífice.

Cabe destacar -o casi interpretar, a tenor del escuetísimo comunicado que se ofrece cada mañana en torno al cuadro clínico- que el papa, de 88 años, se mantiene "estable" y ha pasado buena noche; incluso, que "ha descansado bien". Ya en la tarde de este martes desde el Vaticano se informó de que Francisco permanecía "alerta, colaborando con las terapias y orientado" tras los episodios de insuficiencia respiratoria que sufrió el lunes.

Como viene siendo habitual desde su ingreso, a lo largo de la mañana se ofrecerá un parte médico con su progresión en este Miércoles de Ceniza, homilía que no va a poder oficiar Francisco en esta ocasión. Las últimas novedades médicas son de este martes por la tarde, cuando el Vaticano informó de que el papa seguía "estables" dentro de un cuadro "complejo" tras el susto por la insuficiencia respiratoria de la víspera. El martes no presentó más episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmo, informó la Santa Sede en su boletín diario.

No obstante, el pontífice sigue recibiendo "altos flujos" de oxígeno y esta noche la pasó asistido con ventilación mecánica no invasiva, un soporte respiratorio que no necesita de intubación. Tampoco presenta fiebre y estuvo "en todo momento consciente, colaborando con las terapias y orientado". Lo que no cambia, también desde su ingreso, es que los facultivos mantienen el pronóstico "reservado".

En apenas diez días, Francisco ha sufrido cuatro crisis: las dos por acumulación de mucosidad en los pulmones de este lunes, otra respiratoria asmática el día 22 de febrero y el 29 otra "aislada" por un broncoespasmo que le causó también vómito.

Su escasa actividad diaria

Con las limitaciones que presenta su situación, Jorge María Bergoglio sigue manteniendo cierta actividad, como la firma de documentos y nombramientos, si bien este martes se redujo la oración y el reposo.

Al no estar el pontífice para presidir el rito del Miércoles de Ceniza, celebrado en la colina romana del Aventino, en su nombre lo hará el cardenal Angelo de Donatis, que leerá su homilía. El Vaticano también comunicó que a partir del 9 de marzo, primer domingo de Cuaresma, comenzarán los Ejercicios Espirituales, "en comunión espiritual con el Santo Padre", a los que están invitados los miembros de la Curia romana, informa EFE.