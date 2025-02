El papa Francisco dice que aún necesita tratarse la bronquitis y agradece el cuidado de los médicos

El papa Francisco agradeció las muestras de afecto que ha recibido y el cuidado de los médicos y los enfermeros del hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra ingresado por una infección de las vías respiratorias que le impidió pronunciar este domingo la oración del Ángelus, aunque la publicó por escrito. "Todavía necesito tratamiento para mi bronquitis", escribió el pontífice, al agradecer "el afecto, la oración y la cercanía con los que me están acompañando estos días, así como quiero agradecer a los médicos y al personal sanitario de este hospital por su cuidado: realizan un trabajo valioso y muy agotador".

El Vaticano difundió el texto preparado por el papa para el Ángelus tras la celebración de la misa del Jubileo de la Cultura, en la que el cardenal José Tolentino de Mendonça leyó la homilía de Francisco, que no pudo presidirla por encontrarse hospitalizado desde el pasado viernes. El portavoz vaticano, Matteo Bruni, informó poco después de que la segunda noche de Francisco en el hospital había sido "tranquila" y que el papa había "dormido bien", mientras que esta mañana había "desayunado regularmente y leído algunos periódicos". Bruni añadió que el pontífice, de 88 años, "continúa con el tratamiento" y que el Vaticano emitirá un comunicado sobre su estado de salud en torno a las 17.00 hora local (16.00 GMT).

En el Ángelus, el papa quiso recordar el Jubileo "dedicado especialmente a los artistas que han venido de diversas partes del mundo" y agradeció la preparación del evento al Dicasterio para la Cultura y la Educación, cuyo prefecto es el cardenal Tolentino. El Jubileo de la Cultura "nos recuerda la importancia del arte como lenguaje universal que difunde la belleza y une a los pueblos, contribuyendo a traer armonía al mundo y a hacer callar todo grito de guerra", asegura el papa.

"Deseo saludar a todos los artistas que han participado: me habría gustado estar con ustedes, pero como saben, me encuentro aquí en el Policlinico Gemelli porque todavía necesito algo de tratamiento para mi bronquitis", añade el pontífice, que ha pasado su segunda noche ingresado para recuperarse de una bronquitos persistente. Francisco no olvidó renovar su llamamiento a la paz e invitó a todos a "seguir orando por la paz en la martirizada Ucrania, en Palestina, en Israel y en todo el Medio Oriente, en Myanmar, en Kivu y en Sudán".

Además de la misa de hoy, el papa también tuvo que cancelar su prevista visita de mañana lunes a los míticos estudios de cine de Cinecitta, uno de los momentos más destacados el Jubileo de la Cultura, que estos días reúne en Roma a más de 10.000 artistas de un centenar de países.

Este sábado, en un comunicado, la Santa Sede explicó que "para facilitar su recuperación, el personal médico le ha prescrito reposo absoluto, por lo que el Santo Padre no dirigirá la oración del Ángelus". El Vaticano señaló que las que "las pruebas realizadas durante el día confirmaron la infección de las vías respiratorias", que "la terapia se modificó ligeramente sobre la base de nuevos hallazgos microbiológicos" y que. "los exámenes de laboratorio de hoy constataron la mejora de algunos valores". Francisco sufre una bronquitis persistente que en los últimos días le había imposibilitado leer algunos discursos y que finalmente obligó a hospitalizarle para someterle a exámenes diagnósticos y continuar el tratamiento.