El terror que provoca Benjamin Netanyahu en Gaza se mantiene mientras Israel aborda un nuevo 'plan' para los palestinos que 'sobrevivan': lo llaman "migración voluntaria". Un eufemismo con el que resulta difícil convencer a nadie. Según varios medios, el Estado israelí está en contacto con varios países para que los gazatíes que quieran se marchen a vivir allí. Es lo que revelan las conversaciones secretas entre el presidente Netanyahu y otros países, según un medio de comunicación israelí.

Así, tras meses de sangrienta presión, Israel ha llevado a los palestinos a huir hacia el sur de la Franja. Las octavillas del ejército les prometían seguridad. "Mi único error es que les hice caso por miedo y me marché al sur", cuenta una mujer desplazada en el campamento de Sahti. No obstante, una vez hacinados en la frontera, los ataques no han cesado, ni mucho menos. Para colmo, entre los objetivos de Israel está el expulsar de Gaza a los supervivientes.

Entre ellos, a la República del Congo, que sería con quien más avanzadas están las negociaciones. Se trata de uno de los territorios más peligrosos del mundo que lleva décadas encadenando una guerra tras otra. Sacudido por la violencia entre grupos armados, solo en 2022 había casi seis millones de congoleños desplazados. Para la ministra de Inteligencia es una solución más que realista porque, atenció a su argumento, si se quedan en Gaza no van a tener cómo vivir.

"El objetivo del gobierno de Netanyahu en Gaza es la limpieza étnica del territorio", ha apuntado Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora mismo, los palestinos no tienen un territorio reconocido oficialmente, sino que se encuentran bajo constante asedio y ocupación israelí desde hace más de 70 años. Ya viven más palestinos en la diáspora que dentro de Gaza y Cisjordania. "Esto va contra la Carta de Naciones Unidas de manera muy clara", ha apuntado Ferrero.