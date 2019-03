Palestina prioriza la reconciliación tras su reconocimiento como estado

Tras el cambio de estatus en la ONU y el reconocimiento mundial a Palestina como entidad estatal, el liderazgo palestino estudia los pasos a seguir, que girarán en torno a la reconciliación nacional, el proceso de paz y su incorporación a nuevas organizaciones y tratados internacionales.

Israel da las gracias a los países que se alinearon "con la verdad y la paz"

Desde hace meses, un equipo jurídico estudia los estatutos y cartas fundacionales de más de una treintena de organizaciones internacionales para la nueva Palestina.



Entre los tratados internacionales, los que más interesan a los palestinos y más preocupan a Israel son las Convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales, ratificados total o parcialmente por 194 estados y que regulan el derecho de la guerra y establecen estándares del derecho humanitario internacional.



El presidente palestino, Mahmud Abás, ha asegurado estar dispuesto a reiniciar el proceso de paz, impulsado por Washington y estancado desde hace dos años, tras elevarse el estatus en la ONU, pero no ha quitado de encima de la mesa su exigencia para sentarse a negociar: que Israel frene por completo el crecimiento de las colonias.



Se espera que la Casa Blanca presione para que ambas partes vuelvan al diálogo, algo que, en cualquier caso, no se prevé que ocurra hasta que se forme un nuevo Gobierno en Israel tras los comicios del próximo 22 de enero.



Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado tras la votación que lo que se ha conseguido es "una resolución que no tiene significado", al tiempo que ha resaltado que "no cambiará nada sobre el terreno, ya que no se creará un Estado palestino sin un acuerdo que garantice la seguridad de los ciudadanos israelíes".



A través de un comunicado emitido inmediatamente después de la votación, Netanyahu ha acusado a los palestinos de violar los acuerdos existentes con Israel al acudir a Naciones Unidas de forma unilateral.



Al respecto, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha felicitado al pueblo palestino por la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de elevar el estatus de Palestina.



A través de un comunicado, Abbas ha expresado asimismo su gratitud a los pueblos árabe y musulmán que han respaldado la causa palestina y ha dado las gracias a todos los países que han votado a favor de la solicitud presentada por la Autoridad Palestina.



La Autoridad Palestina ha anunciado también que reexaminará y evaluará sus relaciones con todos los países que se han abstenido o han votado en contra de la elevación del estatus de Palestina en la organización de entidad observadora a Estado observador no miembro en la Asamblea General de Naciones Unidas.