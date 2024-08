El Gobierno neerlandés advirtió este viernes de que deportará a Armenia a un niño de 11 años nacido en Ámsterdam, hijo de una mujer armenia que pelea por el asilo legal en Países Bajos desde 2010, después de que el Consejo de Estado dictaminara que no hay obligación de otorgarles un permiso de residencia.

La ministra de Migración y Asilo, la ultraderechista Marjolein Faber, aseguró que no puede hacer nada por Mikael y explicó que está "comprometida a garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones" y "abordar la acumulación de procedimientos judiciales conforme al acuerdo marco (de Gobierno) para evitar situaciones desgarradoras en el futuro" como este caso.

Mikael nació en 2012 en Ámsterdam, ha vivido toda su vida en Países Bajos y nunca ha estado en Armenia, país que su madre abandonó para solicitar asilo en territorio neerlandés en 2010. Su solicitud fue rechazada entonces, pero ella decidió quedarse en Países Bajos y continuar con el proceso legal, recurriendo la decisión en varias ocasiones, con el mismo resultado negativo. Finalmente, Mikael solicitó un permiso de residencia bajo una especie de "indulto infantil" destinado a que los niños que, según las reglas, no logran obtener una tarjeta de residencia, pero llevan muchos años viviendo en Países Bajos y este se ha convertido en el único país que realmente conocen.

El pasado miércoles, el Consejo de Estado dictaminó, tras un largo proceso, que el Ministerio de Migración no necesita otorgar un permiso de residencia a este niño y su madre, porque estuvieron fuera del radar de las instituciones involucradas durante más de tres meses, así que "no puede quedarse en Países Bajos y deben regresar a Armenia", concluyó. La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, pidió a la ministra Faber que consulte con el Servicio de Inmigración (IND) sobre este caso porque consideró que las reglas son demasiado estrictas.

"Mikael es un niño de 11 años de Ámsterdam y tiene a su grupo de amigos en la escuela. El deseo de tener menos migrantes en Países Bajos nunca puede ser tan fuerte como para sacrificar a un niño de 11 años que no conoce otro país que no sea Países Bajos", afirmó. Sin embargo, la ministra contestó que no puede hacer nada porque el IND es "la entidad ejecutora" y ningún funcionario puede hacer una excepción, incluso si la política aplicada resulta desproporcionada.

El IND subrayó que Mikael y su madre "han pasado por varios procedimientos y, por lo tanto, han agotado todos los recursos legales y deben abandonar el país". No está claro cuándo Mikael y su madre deberán regresar a Armenia. Una petición online que pide otorgar asilo a Mikael y su madre ha sido firmada casi 50.000 veces y en ella se insta al Gobierno neerlandés, que tiene como socio mayoritario a la derecha radical de Geert Wilders, a "trabajar en una política de asilo humana, donde se tenga en cuenta a las personas y no solo a las reglas".