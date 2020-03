El denominado 'paciente 1' de la región italiana de Piamonte en contraer el COVID-19 ha vuelto a dar positivo a pesar de la larga hospitalización a la que ha sido sometido y el tratamiento recibido.

El paciente, que había dado positivo por primera vez el 22 de febrero, se encuentra asintomático y en aislamiento en su domicilio. A pesar de que no tendrá que reingresar en el hospital, no podrá hacer vida normal hasta que no se confirme que ya no es una fuente de contagio del coronavirus.

El hombre de 40 años se sometió durante la jornada de ayer a otra prueba de diagnósticoprueba de diagnóstico en el Hospital Amedeo di Savoia, en Turín, que volvió a dar positivo. Así, al confirmarse que continúa siendo portador del virus, tendrá que seguir confinado y en aislamiento en su domicilio.

Una mala noticia para los sanitarios que evalúan su caso, que creen que el paciente puede estar reaccionado al virus de forma similar a la reacción que se produce con otras infecciones, como por ejemplo la mononucleosis, tal y como ha explicado el medio italiano 'La Stampa'. Se trata de algo improbable, pero puede ocurrir que el paciente, ya recuperado, siga propagando el virus durante un largo periodo de tiempo. Además, el director del centro ha anunciado que puede ocurrir que, dada la poca carga vírica en un paciente, el test se debata entre el positivo y el negativo durante un tiempo.

Posible explicación

Ya en China se habían estudiado algunos casos de pacientes que, ya dados de alta, volvieron a dar positivo. El Centro para el Control y la Prevención de Epidemias de Cantón informó entonces de quevolvieron a registrar un positivo por coronavirus en pruebas posteriores.

En todo caso, no hubo una conclusión clara todavía sobre por qué se habían producido los positivos y se desconocía si esos pacientes podían ser infecciosos. Sin embargo, expertos en este tipo de enfermedades creen que quienes han superado la enfermedad pueden desarrollar anticuerpos capaces de bloquear el virus durante meses.

Según explicó el director del Centro de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, "conceptualmente, todas las enfermedades infecciosas generan algún tipo de inmunidad en las personas, unas duran muy poquito, otras duran más tiempo y otras generan inmunidad de por vida": "En este caso tenemos solamente tres meses de conocimiento de este virus para saber el tipo de inmunidad que genera".

Y otorgó una posible explicación a los casos catalogados como 're-infecciones': "Pensamos que si eso se da se da porque el virus ha podido afectar a personas que no han podido generar la inmunidad, eso pasa en todas las enfermedades. Las defensas que nosotros generamos contra los patógenos están formados por proteínas, las personas que no son capaces de generar estas proteínas podrían no haber generado las defensas suficientes para no re-infectarse. No tenemos muchos datos para verificarlas".