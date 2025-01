La OTAN presiona para que España gaste más en Defensa: "El 2% ya no es suficiente"

La presión para que España aumente el gasto en Defensa se hará manifiesta este lunes en Madrid. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne con Pedro Sánchez en Moncloa, y ya podemos dilucidar el telón de fondo: hay que invertir más en Defensa.

"El 2% me parece insuficiente", dijo Rutte, quien sugirió que, de no hacerlo, tendríamos que "hacer cursos de ruso". Sánchez ha prometido que España llegará en 2029 a ese porcentaje pactado y pide que se tenga en cuenta el esfuerzo realizado por el país, que ha aumentado el gasto en Defensa un 70 % en la última década, pero Rutte dejó claro esta misma semana en el Foro de Davos que el objetivo del 2 % ya no es suficiente y que quienes estén por debajo de esa cifra tienen que llegar a ella "en un par de meses".

Y no solo Rutte. El todopoderoso Trump también reprochaba a España hace unos días la falta de gasto militar. Actualmente, España destina un 1,28% del PIB, es decir 19.000 millones de euros, y no alcanza el 2% acordado por la OTAN. Trump quiere ese gasto militar alcance el 5%, lo que supondría destinar, en nuestro caso, 75.000 millones de euros.

Ya esta mañana, el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido la aportación de España a la OTAN, afirmando que el gasto en Defensa ha aumentado los últimos años y es el 8º contribuyente a la organización en términos absolutos, horas antes de la reunión de Sánchez.

El Gobierno de España quiere que se mire más allá del gasto por PIB porque, en ese caso, seríamos los últimos de esta lista, encabezada por Polonia, Estonia y Estados Unidos. El titular de Exteriores ha reivindicado que el gasto de España en Defensa "está avanzando" e incrementa la partida "ya desde hace años", mientras que el país sí cumple otros aspectos del acuerdo de Gales de 2014 para dedicar el 20% de la inversión militar en equipamiento, algo que "España supera ampliamente". Sánchez pondrá también sobre la mesa esta participación del ejército español en diferentes operaciones.

Albares cree que la cita en la Moncloa entre Sánchez y Rutte, la primera desde que éste tomó posesión del cargo en octubre, será "muy cordial" y ha pronosticado que el ex primer ministro neerlandés reconocerá a el compromiso de España con la seguridad atlántica. Rutte llega a España tras pasar por Portugal, donde se ha reunido con el primer ministro del país, Luis Montenegro, para abordar los mismos objetivos.