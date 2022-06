La OTAN cree que se puede poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, hay un precio a pagar que recaería sobre la propia Ucrania: todo depende de Kiev y de lo que esté dispuesto a sacrificar.

Así lo ha asegurado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Finlandia, donde ha remarcado que la paz se puede alcanzar en la mesa de negociaciones: "la pregunta es: ¿qué precio está dispuesto a pagar por la paz? ¿Cuánto territorio? ¿Cuánta independencia? ¿Cuánta soberanía? ¿Cuánta libertad?", se ha preguntado.

El próximo 16 de junio está previsto que viajen por primera vez a Kiev el canciller alemán, el primer ministro italiano y el presidente francés, Emmanuel Macron. Una visita en la que según algunos expertos podrían plantear al presidente ucraniano que estudie nuevas vías para poner fin a un conflicto que dura ya 110 días.

"Los mensajes que se le están enviando ya por diferentes vías que consistirían básicamente en su aceptación de ceder territorio a Rusia para calmar, para apaciguar a Putin. Creyendo que de ese modo la guerra podría tener una finalización inmediata", ha indicado Jesús Núñez Villaverde, del 'Instituto de Estudios sobre Conflictos'.

Algunos aseguran que Zelenski no estaría dispuesto ni a planteárselo. Según el analista internacional Oleksii Otkydach, el presidente "entiende que el 70- 80% de la población ucraniana no está lista para un armisticio a cambio de territorios y que si hace algo de este tipo será un cadáver político". La intención de Zelenski sigue siendo lograr una victoria en el campo de batalla, y si no por la vía diplomática.