La OMS declara la emergencia sanitaria internacional por el brote de ébola

La Organización Mundial de la Salud declara el brote de ébola en África occidental como una emergencia pública sanitaria internacional y recomienda medidas excepcionales para detener su transmisión. Los países donde hay transmisión del ébola tendrán, entre varias otras medidas, que efectuar exámenes a la salida de aeropuertos, puertos marítimos y en cruces fronterizos de toda persona con síntomas febriles que puedan asociarse al ébola. En España de momento no hace falta tomar medidas especiales. Desde el ministerio de Sanidad aseguran que esta alerta en la práctica se traduce que ahora se destinará más ayuda a los países donde sí hay transmisión. La OMS no se plantéa la prohibición de viajes internacionales a no ser que esté implicada alguna persona.

