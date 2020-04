Los hospitales de Nueva York agotarán los respiradores para atender a los pacientes con coronavirus en seis días, según las estimaciones del gobernador del estado, Andrew Cuomo, que ha reivindicado que no se pueden comprar más ventiladores mecánicos: "Este estado ha comprado 17.000 respiradores más que no llegan porque vienen de China y 50 estados están en competencia y sospecho que hubo una subasta".

"Estamos en una situación inédita y la pregunta es ¿puede el sistema de salud lidiar con el número de pacientes que llegan en el momento cumbre de la curva?" ha señalado Cuomo en una entrevista en la 'CNN'.

"Es muy sencillo, una persona ingresa en la UCI y necesita un respirador o muere"

El gobernador ha señalado que se trata de una cuestión de organización en la que hay tres elementos: material, equipo y camas. Sobre éstas últimas ha asegurado que es lo más fácil, en cuanto al equipo ha indicado que la clave está en los respiradores. "Es muy sencillo, una persona ingresa en la UCI y necesita un respirador o muere".

Según la página web del Gobierno de la ciudad de Nueva York, hay 49.707 positivos de coronavirus y se han confirmado 1.562 muertes en el territorio. Asimismo, están hospitalizados un total de 10.590 pacientes.

Plan de actuación

Dado el elevado ritmo de contagio y que según sus cálculos los respiradores no llegarían antes de entre siete y 30 días "siendo optimistas", Cuomo ha anunciado que el estado ha establecido un plan de actuación"muy detallado sobre lo que tenemos que hacer si se nos acaban los respiradores".

Así, ha explicado que seguirán un protocolo para poner dos tubos a un mismo respirador y facilitar que puedan ser compartido entre dos pacientes e igualmente utilizarán otras máquinas adaptadas o modificadas "como las máquinas de anestesia", para lo que han cancelado todas las operaciones urgentes para poder disponer del mayor número posible. Igualemnte, han elaborado un catálogo con todas las máquinas disponibles que puedan ser utilizadas con este fin modificadas.

En cuanto al plan de fabricación de respiradores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha llegado a un acuerdo con varias empresas para su producción, Cuomo ha señalado que de momento no le sirve: "Eso es para más tarde porque tenemos siete días para llegar al máximo, una compañía que fabricar esto en dos meses no me sirve de nada".

Hospital de campaña en el centro de convenciones

Por otra parte, Trump ha informado de que ha aprobado una solicitud de Cuomo, para utilizar el gran Centro de Convenciones Jacob k. Javits, situado en Manhattan, como un centro para tratar a pacientes de coronavirus. "El gobernador Cuomo ha pedido que las instalaciones se conviertan en un hospital para el Covid-19. No habíamos pensado en términos de hacer eso pero su uso es la verdadera demanda".

Mientras que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha indicado a Trump durante una llamada telefónica que en la ciudad "es necesaria una movilización completa del Ejército". "Creo que esta es la única forma en que todos podremos superar esto y salvar tantas vidas como sea posible: usar el ejército mucho más", ha asegurado De Blasio, al tiempo que ha precisado que también ha dicho a Trump que hay que reclutar personal médico a nivel nacional.

"Tendremos que crear algo nuevo, ahora mismo, en este momento de la historia, para alistar a todo el personal médico disponible de todo el país con capacitación médica, y me refiero a civiles, cualquier persona con capacitación médica, en cualquier parte del país", ha afirmado.

De Blasio, también ha recomendado a los más de ocho millones de neoyorquinos que cuando salgan a la calle se cubran la boca y la nariz con algún material de tela o de papel para contribuir a la ralentización de la expansión del coronavirus. "La razón de esta recomendación es porque los estudios están mostrando que al parecer algunas personas asintomáticas y presintomáticas están transmitiendo esta enfermedad. No tenemos evidencias perfectas (...) pero cada vez parece más evidente". Uniéndose a la sugerencia de Trump de que los ciudadanos usen bufandas para protegerse "porque son más gruesas".