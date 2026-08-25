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"Esto es desgarrador"

El ICE detiene al padre latino de un soldado estadounidense desplegado en el 'Abraham Lincoln' en la guerra en Irán

¿Qué ha dicho? "Tener un familiar en el Ejército no es un pase libre para violar las leyes de nuestra nación. El servicio militar de un familiar directo no otorga automáticamente permiso de permanencia ni inmunidad frente a las leyes" ha declarado el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

El portaaviones de la clase Nimitz de la Armada de los EEUU USS Abraham Lincoln, que apoya las operaciones militares estadounidenses en la guerra contra Irán El portaaviones de la clase Nimitz de la Armada de los EEUU USS Abraham Lincoln, que apoya las operaciones militares estadounidenses en la guerra contra IránReuters
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La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó al nicaragüense Luis Manuel Aviles Roa, padre de un marino desplegado en el portaaviones USS Abraham Lincoln, que apoyó en la guerra contra Irán, según confirmó este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a EFE.

Un portavoz del DHS expuso que la Patrulla Fronteriza detuvo el sábado pasado a Aviles Roa, "un extranjero ilegal de Nicaragua", tras una parada de tráfico en el sur de Florida, porque "entró al país ilegalmente en una fecha y ubicación desconocidas".

"Tener un familiar en el Ejército no es un pase libre para violar las leyes de nuestra nación. El servicio militar de un familiar directo no otorga automáticamente permiso de permanencia ('parole'), estatus legal ni inmunidad frente a la aplicación de las leyes de inmigración", declaró el portavoz del DHS.

El hijo del detenido, Joshua Aviles, había denunciado el sábado en Facebook que se enteró de la aprehensión de su padre, quien tiene carnet de conducir, seguridad social, permiso de trabajo y estaba esperando que aceptaran su tarjeta de residente o 'green card', según aseveró.

"Llevo más de nueve meses desplegado, en el mar en Medio Oriente a bordo del USS Abraham Lincoln, luchando por un país que me lo ha dado todo. Acabo de recibir una llamada informándome que ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas) detuvo a mi papá", contó en la publicación.

La noticia adquirió trascendencia nacional tras semanas de polémica por la situación del USS Lincoln, ante denuncias de familiares de los marines sobre la escasez de suministros, la contaminación del agua y un deterioro de la salud mental de la tripulación.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, tachó los reportes de "completamente tergiversados", mientras el Comando Central (Centcom) informó el jueves pasado que el portaaviones USS George Washington y su grupo de ataque estaban ya en Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln tras su despliegue de más de seis meses.

"Esto es desgarrador para mí. No sé cómo puedo continuar mentalmente trabajando más de doce horas al día sabiendo que mi papá está en algún lugar, posiblemente siendo tratado como un criminal", agregó Joshua Aviles.

El portavoz del DHS explicó que el padre del marino "permanecerá bajo custodia de ICE a la espera del proceso de deportación", además de subrayar que la dependencia "simplemente está aplicando las leyes aprobadas por el Congreso", pues "esta Administración no elige qué leyes aplicar y cuáles no".

El hecho ocurre semanas después de una carta, fechada el 9 de agosto, en la que senadores demócratas denunciaron que ICE ha intentado deportar a 282 veteranos y sus familiares en el segundo mandato de Donald Trump.

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