¿No sabe cómo cerrarlo?: Trump tira su paraguas abierto antes de entrar en el avión presidencial y un agente del Servicio Secreto lo recoge

VUELVE A SER PROTAGONISTA DE UNA INCÓMODA ESCENA

El presidente de EEUU, Donald Trump, vuelve a ser noticia por un paraguas. A las críticas por no cubrir a su mujer Melania se suman ahora las burlas tras dejar el paraguas abierto en la entrada del Air Force One, ya que son muchos los que afirman que lo hizo porque no sabe cómo se cierra.