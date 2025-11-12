El nieto de Kennedy se lanza a la política entre piercings, TikTok y el legado de una de las familias más famosas de EEUU

Le apasiona el baile y participó en una obra de 'Piratas del Caribe'

Los detalles Jack Schlossberg deja atrás su fama como actor e influencer para presentarse al Congreso por Nueva York. Con humor, bailes virales y activismo, busca transformar sus millones de likes en votos y acercar el legado familiar a las nuevas generaciones.

El apellido Kennedy vuelve a resonar en la política estadounidense, pero esta vez con un estilo muy distinto al de su legendario abuelo. Jack Schlossberg, único nieto de John F. Kennedy, ha anunciado su candidatura al Congreso de Estados Unidos por el distrito 12 de Nueva York. Con 32 años, quiere suceder a Jerry Nadler y llevar la dinastía familiar al Capitolio… aunque su camino hasta aquí ha sido todo menos tradicional.

Porque mientras JFK marcaba la historia de Estados Unidos con discursos y decisiones que cambiaron el país, Jack construía su fama en TikTok. Bailes, retos virales, imitaciones de personajes famosos, surf, monopatín… prácticamente todo lo que se pueda imaginar. Con casi dos millones de seguidores, Schlossberg se ha convertido en un influencer antes que en político, y ahora busca trasladar esa notoriedad al mundo real de la política.

Su madre, Caroline Kennedy, hija del expresidente, ha dejado claro que la idea no le entusiasma. Pero Jack no se deja intimidar. Durante años ha estado vinculado al Partido Demócrata, apoyando públicamente a Kamala Harris, Barack Obama y Joe Biden. Ha recorrido Estados Unidos en furgoneta mostrando la situación del país y ha usado su humor y sus redes para criticar abiertamente a los líderes republicanos, incluido Donald Trump, a quien incluso ha imitado con peluca y todo.

Antes de todo esto, su sueño era ser actor. Consiguió un cameo de apenas 11 segundos en una película y se metió en un pequeño papel de "bebé pirata con suerte", hasta el punto de hacerse un piercing para parecer más auténtico. Entre bailes, deportes extremos y bromas virales, Jack ha ido construyendo un perfil único: irreverente, creativo y cercano a las nuevas generaciones.

Ahora, ese perfil digital y su legado familiar se cruzan en una candidatura que combina espectáculo y política seria. Jack Schlossberg representa una curiosa mezcla de tradición y modernidad: la herencia de los Kennedy, el activismo político y la habilidad para conectar con un público joven a través de redes sociales.

La pregunta que queda en el aire es evidente: ¿Podrá el nieto de JFK convertir millones de "likes" en votos y consolidarse en la política estadounidense, o su fama en TikTok será solo un capítulo más en la historia de una familia legendaria? Lo cierto es que, por primera vez en décadas, el apellido Kennedy vuelve a sonar con fuerza… y con mucho estilo propio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.