Un hombre que participa en las tareas de rescate en Nepal afirma que les han avisado de una posible segunda riada: "Todavía queda mucha agua"

Más Vale Tarde habla con Gokul, un hombre que está participando en las tareas de rescate en Nepal. Afirma que China les ha avisado de que podría producirse una segunda riada y que podría "subir el número" de españoles desaparecidos.

Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de hablar con Gokul, un hombre que está participando en las tareas de rescate tras la devastadora riada de Nepal que ha dejado decenas de muertos y cientos de desaparecidos, entre ellos dos españoles.

En estos momentos han tenido que parar las labores de rescate al haberse hecho de noche y están esperando a que se haga de día en busca de supervivientes.

La zona afectada es de especial presencia de turistas, ya que explica que es la única puerta de entrada para entrar en el Tíbet desde Nepal.

Gokul se está encargando de tareas de coordinación de los equipos que están trabajando en el terreno. Según cuenta, todavía no están pudiendo superar el cauce del río y están teniendo que realizar los rescates en helicópteros, trasladando a las víctimas a los hospitales de Katmandú.

La hipótesis que barajan ahí es la de que un deslizamiento de tierra habría bloqueado el río, hasta que finalmente no aguantó más y provocó la riada de agua y barro. También señala que desde China les están avisando de que "todavía queda mucha agua donde se bloqueó" y que se podría producir una segunda riada.

Por ello, señala, "estamos en alerta", mientras que el Gobierno de Nepal "está trabajando mucho para rescatar a la gente de cerca de ese río". Respecto a los españoles desaparecidos, cree que "puede subir el número", pues todavía no cuentan con datos exactos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.