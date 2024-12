Natalie Rupnow, la adolescente de 15 años autora del tiroteo en el colegio cristiano de Madison

La Policía ha identificado a la autora del tiroteo con dos muertos en una escuela de Madison (Wisconsin, Estados Unido) como Natalie Rupnow, de 15 años. Rupnow era alumna de la escuela y se hacía llamar Samantha, según ha explicado este lunes por la noche el jefe de Policía de Madison, Shon F. Barnes.

La joven nació el 7 de noviembre de 2009 y la Policía la identifica como la perpetradora del tiroteo en la escuela cristiana Abundant Life, en el que murieron tres personas, incluida la agresora. La sospechosa se disparó a sí misma y fue declarada muerta de camino al hospital, según explicó Barnes. Además de los tres muertos, otro alumno adolescente y un profesor -junto a la atacante-, al menos seis personas resultaron heridas, algunas de gravedad que fueron trasladadas a hospitales, según las autoridades.

La Policía ha informado que la familia de la atacante cooperó y que los agentes habían registrado la casa del adolescente. También explicaron que Rupnow había acudido a la escuela junto con unos 390 estudiantes desde preescolar hasta primaria.

Aún se desconoce el motivo del tiroteo, pero fuentes policiales señalaron a CNN que la joven había planeado la masacre. La fuente señaló al medio que la información recopilada por los investigadores sugiere que la tiradora había estado "lidiando con problemas" y expresó algunos de ellos en escritos, que ahora están revisando.

Aunque se difunden rumores de que Natalie era transexual, el jefe de Policía de Madison ha señalado que esa información no se ha confirmado. "No sé si Natalie era o no transgénero, eso es algo que puede salir a la luz más adelante, pero para lo que estamos haciendo ahora mismo no importa", ha destacado.

Y ha zanjado: "No creo que lo que pasó hoy tenga nada que ver con cómo él o ella quisieron identificarse". Además, ha pedido a la "gente dejara sus prejuicios personales fuera de esto". Mientras, los familiares de alumnos y estudiantes se encuentran devastados. "Es muy triste. Siempre lo escuchamos en las noticias, en todas partes. Pero no pensábamos que un día nos pudiera pasar eso aquí en ALCS (Abundant Life Christian School ). Es muy trágico y duro, desgarrador", ha contado Mireile Jen-Charles, madre de uno de los niños.

La escuela Abundant Life, que es privada y tiene casi 400 estudiantes de todos los niveles educativos desde preescolar hasta secundaria, pidió oraciones a sus seguidores en Facebook. Por su parte, la alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, que comparó por la tarde, reivindicó "hacer mejor las cosas en el país y en la sociedad para evitar la violencia armada", y puso a disposición del público un teléfono de atención. a la salud mental.

Estados Unidos se ha habituado a convivir con masacres escolares sin que se hayan aprobado medidas efectivas a nivel federal para prevenirlos. Veintiséis estudiantes y profesores fueron asesinados en un tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2002; en 2022 en un instituto de Uvalde (Texas) murieron 21; o en 2018, en Parkland (Florida), el saldo de muertos fue del 17.