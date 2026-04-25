El mundo se militariza: aumentan las inversiones en Defensa con las empresas armamentísticas como principales beneficiadas

¿Por qué es importante? Países como Alemania o Japón ya están tomando medidas para fabricar armamento en un planteamiento que cada vez toman más estados del mundo.

El mundo se enfrenta a una creciente militarización, pese a los llamados a la paz. León XIV destacó que las armas no son la solución, pero el enfoque global parece ir en otra dirección. Jordi Calvo, del Centro Delàs de Estudios por la Paz, señala que el plan de rearme de la Unión Europea podría duplicar o triplicar el gasto en armamento. La invasión rusa a Ucrania y los conflictos en Oriente Medio han intensificado esta tendencia. Japón ha cambiado su postura, permitiendo la exportación de armamento, y Alemania busca ser una potencia militar. Las empresas armamentísticas, especialmente en EE. UU., se benefician de este auge, aunque la Unión Europea, Rusia, China e Israel también obtendrán ganancias.

Muchas ciudades piden la paz entre tantos conflictos, pero la realidad es que el mundo se militariza cada vez más. León XIV aseguraba hace poco en uno de sus discursos que las armas no son el camino, pero muchos países parecen ir por otro lado.

"Con el plan de rearme de 800.000 millones (de la Unión Europea), se puede llegar a multiplicar por dos o por tres el dinero disponible para comprar armamento en el mundo", afirma Jordi Calvo, Centro Delàis de Estudios por la Paz.

La invasión rusa a Ucrania disparó todas las alarmas, incluidas la de la obsesión por un mundo más seguro a través, no de la diplomacia, sino de las armas. Y es que, en 2021, el presupuesto en Defensa de la OTAN alcanzó los 1,13 billones de dólares.

El genocidio en Gaza y ahora el conflicto en Oriente Medio ha hecho que está tendencia armamentística vuelva a dispararse. "Una de las características de la guerra moderna es que estamos en una guerra de salvas, que es básicamente que vence el que sea capaz de lanzar más misiles, más drones", comenta Guillermo Pulido, analista en Defensa.

Precisamente ahí es donde Japón ha dado un giro de 180 grados para empezar a abrirse al mundo de las armas. Pese a que una encuentra ha asegurado que el 67% de su población no está de acuerdo, el Gobierno japonés ha decidido anular la cláusula que les impedía exportar armamento.

"Está empezando a construir misiles de largo alcance, tienen submarinos, fragatas, portahelicópetos que pueden convertirse en portaviones", ha comentado Pulido sobre la nueva estrategia japonesa.

En Europa, Alemania está decidida a convertirse en una gran potencia militar: "Quieren tener un Ejército muy grande y con una gran cantidad de blindados. Después del ruso será el Ejército más grande".

Una época de 'vacas gordas' para las empresas armamentísticas, principalmente las de Estados Unidos. "El 60% de la facturación de estas principales empresas son de empresas de Estados Unidos", asegura Jordi Calvo.

Eso sí, la Unión Europea, Rusia, China o Israel también sacarán sus beneficios de este aumento de la inversión militar.

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