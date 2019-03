Una mujer negra planta cara a 300 neonazis durante una manifestación en Suecia

Tess Asplund, una joven negra de 42 años, no lo dudó. Durante una manifestación neonazi por las calles de Börlange, en Suecia, plantó cara a un grupo de 300 cabezas rapadas que desfilaban por la ciudad. Con el puño derecho en alto, en un gesto homenaje a Nelson Mandela, se paró ante ellos totalmente indignada.

"Fue un impulso. Estaba tan cabreada que simplemente salí a la calle y pensé, ni de broma, no pueden marchar por aquí, ningún nazi va a marchar por aquí, no está bien", ha asegurado a The Guardian.

Fotógrafos y cámaras que cubrían la marcha del Movimiento Nórdico de Resistencia, de orientación neonazi, captaron una estampa que ya está dando la vuelta al mundo.