Mueren al menos 35 personas y cinco siguen desaparecidas en Vietnam tras unas lluvias de récord

Los detalles El primer ministro vietnamita ha informado de que las precipitaciones no tienen "precedentes" y que las inundaciones son "extremadamente graves". Han afectado sobre todo a la región central del país.

Lluvias torrenciales en VietnamLluvias torrenciales en VietnamAgencia EFE
Al menos 35 personas han muerto y cinco siguen desaparecidas en Vietnam debido a las lluvias de récord que se están registrando en el país. Las precipitaciones, que principalmente se están dando en la región central, han provocado además el derrumbe de más de 90 viviendas según datos difundidos por el Ministerio de Agricultura y Medioambiente.

Según cifras recogidas por medios oficiales, más de 16.500 hogares siguen inundados, al tiempo que unas 6.200 hectáreas de arrozales y otros cultivos han quedado anegadas o dañadas y más de 42.000 cabezas de ganado y aves de corral han muerto o han sido arrastradas por el agua.

Entre las localidades más afectadas figuran Hoy An y Hue, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como Da Nang, una de las principales ciudades portuarias de Vietnam. Además, varias de las provincias de Lam Dong y Quang Tri han sufrido daños por el agua.

El centro del país está experimentando "precipitaciones sin precedentes que han batido récords", informa Pham Minh Chinh, primer ministro de Vietnam, y que la inundación resultante es "extremadamente grave".

Los servicios meteorológicos han alertado sobre lo que está por venir, y es que hasta el martes se esperan entre 300 y 500 milímetros de lluvias, con acumulaciones superiores a los 750 mm, en Hue, Da Nang y Quang Ngai; y entre 200 y 350 mm, con acumulaciones superiores a los 500 mm, en Quang Tri.

A comienzos de esta semana, el Parque Nacional Bach Ma, situado en Hue, registró 1,73 metros de lluvia en 24 horas, un nivel "sin precedentes en la historia meteorológica de Vietnam", según Protección Civil

En octubre, al menos diez personas murieron en el norte del país a raíz de las inundaciones provocadas por el tifón Matmo, que golpeó también el sur de China.

