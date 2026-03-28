Líbano, como Gaza: tres periodistas muertos en un bombardeo israelí en el sur del país

Los detalles La campaña de Israel en el país se parece cada vez más al genocidio de la Franja de Gaza. Tres niños fueron asesinados este viernes junto a su madre en su casa durante el mismo ataque.

Cuatro periodistas perdieron la vida en un bombardeo de las Fuerzas Armadas israelíes sobre un vehículo en el sur de Líbano, como parte de una ofensiva militar que busca alcanzar el río Litani. El ataque ocurrió en Yezín, al norte del río Litani, según el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. Las víctimas son Alí Choeib, periodista de Al Manar, su hijo, Fátima Fatuni de Al Mayadín y su hermano. Ambos canales confirmaron las muertes y mostraron imágenes del lugar del ataque. Además, los recientes ataques israelíes han causado otras diez muertes, incluidos cinco agricultores sirios y cinco sanitarios.

Líbano cada vez se parece más a Gaza. Al menos tres periodistas fallecían en un bombardeo perpetrado este sábado por las Fuerzas Armadas israelíes sobre un vehículo en el sur de Líbano, objetivo de una ofensiva militar israelí que tiene como objetivo alcanzar el río Litani, que separa el sur de Líbano del resto del país.

Los informadores, que viajaban en una furgoneta, recibían el impacto directo de un misil cuando se encontraban en las inmediaciones de donde también murieron tres niños menores, uno de ellos un bebé y su madre. La campaña de Israel en el país se parece cada vez más al genocidio de la Franja de Gaza

El ataque se produjo en Yezín, en el distrito homónimo situado en el centro de Líbano, al norte del río Litani, también cámara, informa el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Además, los ataques israelíes de las últimas horas se han cobrado la vida de otras diez personas, entre ellas cinco agricultores sirios y cinco sanitarios.

En total, los ataques israelíes contra el territorio se han cobrado 1.150 víctimas, de ellos 120 niños y niñas.

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