Moscú advierte que responderá a las "acciones antirrusas" de Alemania tras responsabilizarle del "ataque híbrido" en Leipzig

El contexto Alemania acusa a Moscú del hallazgo de un dron con explosivos y ha puesto en marcha medidas como el cierre de un consulado.

Rusia ha anunciado que responderá a las "acciones antirrusas" de Alemania, después de que Berlín acusara a Moscú de un ataque híbrido en Leipzig el 4 de agosto. Como represalia, Alemania ha ordenado el cierre del consulado ruso en Bonn y la cancelación del contrato del centro cultural "Casa Rusa" en Berlín. Además, reforzará los controles de entrada para ciudadanos rusos. La portavoz rusa, Maria Zakharova, ha afirmado que responderán, aunque no ha detallado cómo. En Leipzig, se encontraron drones con explosivos, y Alemania ha señalado a Rusia como responsable, considerando estos incidentes como parte de acciones híbridas más amplias.

Rusia ha anunciado que responderá a las "acciones antirrusas" de Alemania, que ha señalado a Moscú como responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto.

Como represalia, Alemania ha ordenado una serie de medidas, entre las que se encuentran el cierre del consulado de Rusia en Bonn, en el oeste de Alemania, y la cancelación del contrato del centro cultural ruso "Casa Rusa" en Berlín.

Asimismo, Berlín reforzará los "controles de entrada para los ciudadanos rusos y aumentamos la presión sobre la flota fantasma rusa", según ha informado este martes el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, ha afirmado en declaraciones a la agencia 'Interfax' que su gobierno responderá a estas "acciones antirrusas", añadiendo que "Berlín está metido hasta el cuello tanto en la instigación del conflicto ucraniano como en la participación en atentados terroristas contra la población civil", en alusión a los ataques con drones de Kyiv contra la retaguardia rusa.

En lo que respecta al cierre de la Casa Rusa, ha comentado que "buscaban una excusa (...) La Casa Rusa no les dejaba tranquilos. Por eso buscaron algo a lo que agarrarse". No obstante, de momento no ha dado más detalles sobre las actuaciones que se llevarán a cabo.

Varios incidentes en Leipzig

La noche del 4 de agosto se halló un dron dotado de una carga explosiva en el aeropuerto de Leipzig. Posteriormente, se produjo la supuesta colisión de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL. Además, los investigadores descubrieron diez días más tarde un tercer aparato, así como explosivos.

Desde el primer momento las autoridades germanas han señalado a Kyiv, y este martes se ha acusado a ese país de forma directa. El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrint, ha asegurado que las investigaciones sobre el caso continúan, pero ha indicado que la información de la que disponen las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia "acredita una responsabilidad rusa".

"No consideramos Leipzig un hecho aislado, sino que lo vemos en conexión con otras acciones híbridas", ha apuntado.

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