Inconsciente, y tratando de respirar, la policía encontró a Matthew Reilly de 41 años, concejal de Cranston, Rhode Island, dentro de su coche este lunes. Se estaba asfixiando por el fentanilo. En su mano izquierda tenía una pipa de crack que intentó esconder cuando vio a los agentes frente a su vehículo. Se personaron allí alertados por una persona que dio el aviso de que un hombre se estaba asfixiando. No sabían que el hombre en cuestión era un concejal, por eso cuando vieron su documentación se quedaron sorprendidos.

A pesar de su cargo, tal y como se puede ver en el vídeo, el agente le comunica que no le puede dejar ir en su estado: "No puedo dejar que te vayas, te estabas ahogando". Matthew trata de excusarse: "Tengo apnea del sueño, lo siento". A lo que el agente reacciona: "Tienes una pipa de crack en las manos, así que...", mientras le explica que no puede fingir que no ha visto nada porque lleva una cámara corporal que lo está grabando todo.

El policía le pregunta directamente desde cuando está consumiendo, y Matthew alega que está pasando por un momento complicado: "He tenido una recaída, llevaba 13 años limpio. Estoy pasándolo mal, me he divorciado hace poco".Tras ello, el agente le pregunta directamente si tiene droga en el coche, y él lo niega pero cuando se dispone a registrarlo encuentra una roca blanca de crack cortado con fentanilo. Su consumo es la principal causa de muerte entre los menores de 50 años.

Ahora, se enfrenta a cargos criminales por posesión de droga. El alcalde de Cranston, Ken Hopkins, pide que dimita de su cargo público y se centre en rehabilitarse: "Espero que pueda encontrar un camino para la rehabilitación y la ayuda que necesita". Sin embargo, de momento, Matthew solo ha renunciado como presidente del partido republicano de Cranston.