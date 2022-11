A Matt Hancock, exministro de Sanidad y encargado de gestionar la pandemia en Reino Unido, las cosas no le han ido bien y ha acabado en un programa de supervivencia muy seguido ese país.

Su debut en el programa 'I'm a celebrity' ha sido muy prometedor: se está arrastrando por el barro lleno de gusanos, se enfrenta a serpientes y se sumerge rodeado de cangrejos, removiendo deshechos plagados de moscas o sufriendo las picaduras de un escorpión.

Matt Hancock fue expulsado por Boris Johnson tras saltarse las normas de distancia que él mismo impuso durante la pandemia. Hombre casado, tuvo un affaire con una consejera y por tanto, una no conviviente. Las cámaras de seguridad les cazaron besándose en un pasillo.

"Me equivoqué y me confesé. He dimitido y... No es excusa, pero me enamoré", con esas palabras lo ha querido justificar ahora en el reality. Ni Liz Truss ni Sunak han contado con él, y ha decidido entregarse al mundo de las celebridades.

Hasta medio millón de euros va a recibir por participar en el programa, pero los británicos, que se han quejado en masa con más de 2.000 reclamaciones, quieren ver si "sobrevive" antes.