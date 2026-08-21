Milei carga una vez más contra las mujeres y señala al aborto como responsable de la caída de natalidad: "Nos está costando caro"

Los detalles "Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando caro en términos de crecimiento", ha asegurado Milei, quien culpa a los grupos feministas que defienden el derecho al aborto por la baja natalidad.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha generado controversia con sus comentarios machistas, responsabilizando al feminismo y al aborto de la disminución de la natalidad en el país. Según Milei, esta situación está afectando negativamente la economía y las pensiones. Ha calificado el derecho al aborto como "asesinar niños en el vientre" y criticado a los movimientos feministas, refiriéndose a ellos como "la locura de los pañuelitos verdes". Además, ha atacado a los hombres feministas, tildándolos de violadores, y ha mostrado desprecio hacia las mujeres, especialmente periodistas. Desde su llegada al poder, eliminó el Ministerio de las Mujeres, Diversidad e Igualdad.

El machismo del presidente de Argentina, Javier Milei, vuelve a la carga. Dice que el feminismo y el aborto son los responsables de la caída de natalidad en Argentina y se queda tan ancho. Y, además, dice que ya está afectando a la economía y a las pensiones.

"Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando caro en términos de crecimiento", ha asegurado Milei. Precisamente, culpa a los grupos feministas que defienden el derecho al aborto por la baja natalidad.

"Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes", ha dicho el presidente argentino refiriéndose a los movimientos de mujeres que impulsaron el acceso al aborto en Argentina, conocidos como la marea verde.

Es el presidente que le prohíbe a una mujer abortar con el argumento de que no es su cuerpo. "¡No es tu cuerpo, es otra persona. Agradezcan todos a sus madres que no pensaban así, porque sino ustedes no estaría ninguno acá!", llegó a decir en 2022.

Porque Milei carga contra hombres feministas y los tacha directamente de violadores. "Dentro de las líneas feministas encuentras la mayor cantidad de violadores y golpeadores de mujeres", dijo en 2024.

Desde el mismísimo Foro Económico de Davos defendió sus machistadas ese mismo año. "En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico", aseguró.

Y a la hora de denigrar a mujeres, especialmente si son periodistas, Milei tampoco se corta. "A ver, bonita, que acabas de decir una burrada y estoy tratando de desasnarte", le dijo el ultra a una periodista en 2018.

El desprecio con el que el ultra argentino trata a las mujeres es algo que quiso dejarnos claro antes de que llegara a la Casa Rosada. "Ministerio de las mujeres, diversidad e igualdad... ¡fuera!", dijo. Por eso, su motosierra lo podó nada más llegar al poder.

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