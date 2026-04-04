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Mientras promueve la guerra

El mensaje de Trump en su saludo de Pascua: "El mal y la maldad no prevalecerán"

Los detalles Podrían ser palabras del Papa León XIV en plena Semana Santa, pero ha sido el presidente de EEUU quien ha recordado a Jesús y ha dicho que "gracias a lo que hizo en la cruz, todos podemos vivir cada día con esperanza en la promesa de Dios".

Donald Trump
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El presidente de EUUU, Donald Trump, ha aprovechado su mensaje de Pascua para advertir de que "al final, el mal y la maldad no prevalecerán". Podrían ser palabras del Papa León XIV, pero ha sido el mandatario republicano quien las ha pronunciado.

"Esta Pascua, millones de cristianos en todo el mundo recordarán que, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, todos podemos vivir cada día con esperanza en la promesa de Dios, sabiendo que al final, el mal y la maldad no prevalecerán", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca.

Estas declaraciones se producen solo un día después de que el presidente de Estados Unidos volviese a utilizar su red social para lanzar al mundo un mensaje sobre la guerra de Irán, en el que aseguraba que "con un poco más de tiempo" es capaz de "abrir fácilmente el estrecho de Ormuz". "Podemos extraer el petróleo y hacernos ricos", afirmó sin cortapisas, a lo que añadió: "¡Sería un gran éxito para el mundo!".

Las consecuencias del conflicto provocado por Estados Unidos están siendo devastadoras para los mercados y el precio del petróleo, algo que a Trump parece importarle poco, según él mismo ha declarado en algunas ocasiones, no tanto a los líderes europeos y sus votantes, que están perdiendo confianza en el republicano por sus drásticas decisiones.

Además, el líder estadounidense ha amenazado con atacar puentes y centrales eléctricas en territorio iraní después de que este jueves su Ejército echara abajo el puente más grande del país. "Nuestro Ejército ni siquiera ha comenzado a destruir lo que queda en Irán", manifestó al respecto.

Por otro lado, dentro del conflicto bélico que ya ha cumplido un mes, la Guardia Revolucionada de Irán confirmó el derribo de un caza estadounidense en el centro del país, que pide una recompensa por el piloto que ha conseguido eyectarse del aparato antes de ser derribado.

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