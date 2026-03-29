Al menos siete heridos graves por un atropello múltiple en la ciudad británica de Derby

Imagen de archivo de un coche de Policía en Reino Unido

Los detalles El conductor del vehículo implicado ha sido detenido mientras continúa la investigación del caso, que se encuentra todavía en fase inicial

Un atropello múltiple en la ciudad británica de Derby dejó al menos siete personas gravemente heridas. El incidente ocurrió en la calle Friar Gate alrededor de las 21:30 horas del sábado, cuando un hombre de 30 años de origen indio, al volante del vehículo implicado, arrolló a varias personas. El conductor fue detenido y permanece bajo custodia mientras la investigación sigue en una fase inicial. Las autoridades han solicitado la colaboración de testigos para obtener más información, aunque han asegurado que no existe un riesgo continuo para el público. Se espera que se proporcionen más detalles a medida que avance la investigación.

Al menos siete personas han resultado heridas de gravedad como consecuencia de un atropello múltiple ocurrido la pasada noche en la ciudad británica de Derby por el que ha sido detenido el conductor del vehículo implicado, un hombre de 30 años de origen indio.

El suceso tuvo lugar en la calle Friar Gate en torno a las 21:30 horas del sábado, cuando un conductor atropelló a varias personas. Tras ello, fue detenido y permanece bajo custodia mientras continúa la investigación del caso, que se encuentra aún en una fase inicial.

Por su parte, las autoridades han hecho un llamamiento a posibles testigos para recabar más información. En este sentido, han pedido que quienes puedan aportar datos relevantes se pongan en contacto con ellos "urgentemente".

Pese a que el suceso ha generado inquietud, las autoridades han querido trasladar un mensaje de calma al asegurar que, por el momento, no consideran que exista "un riesgo continuo para el público".

Por el momento, no han trascendido más detalles del caso, aunque se esperan que se ofrezca más información conforme avance la investigación.

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