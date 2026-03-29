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El conductor ha sido detenido

Al menos siete heridos graves por un atropello múltiple en la ciudad británica de Derby

Los detalles El conductor del vehículo implicado ha sido detenido mientras continúa la investigación del caso, que se encuentra todavía en fase inicial

Imagen de archivo de un coche de Policía en Reino UnidoImagen de archivo de un coche de Policía en Reino UnidoEuropa Press

Al menos siete personas han resultado heridas de gravedad como consecuencia de un atropello múltiple ocurrido la pasada noche en la ciudad británica de Derby por el que ha sido detenido el conductor del vehículo implicado, un hombre de 30 años de origen indio.

El suceso tuvo lugar en la calle Friar Gate en torno a las 21:30 horas del sábado, cuando un conductor atropelló a varias personas. Tras ello, fue detenido y permanece bajo custodia mientras continúa la investigación del caso, que se encuentra aún en una fase inicial.

Por su parte, las autoridades han hecho un llamamiento a posibles testigos para recabar más información. En este sentido, han pedido que quienes puedan aportar datos relevantes se pongan en contacto con ellos "urgentemente".

Pese a que el suceso ha generado inquietud, las autoridades han querido trasladar un mensaje de calma al asegurar que, por el momento, no consideran que exista "un riesgo continuo para el público".

Por el momento, no han trascendido más detalles del caso, aunque se esperan que se ofrezca más información conforme avance la investigación.

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