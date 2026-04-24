Al menos un muerto y cinco heridos en un tiroteo en un centro comercial de Luisiana, el segundo en una semana

Un agente corre para llegar al centro comercial Mall of Louisiana, donde ha habido un tiroteo, en Baton Rouge, Louisiana, EEUU, el 23 de abril.

El contexto El suceso ocurre después de otro tiroteo masivo en el que un hombre mató a ocho niños este domingo en Shreveport, otra ciudad en Luisiana, incluyendo siete de sus hijos, y después murió abatido por las autoridades, convirtiéndose en el más mortífero en el país desde 2024.

Un tiroteo en un centro comercial de Baton Rouge, Luisiana, dejó al menos un muerto y cinco heridos, según la policía local citada por NBC. Dos grupos se enfrentaron a tiros, resultando en cinco heridos trasladados a hospitales y un fallecido. La investigación sigue en curso y cinco sospechosos han sido arrestados. El centro comercial ha sido declarado seguro. Videos muestran a las víctimas y paramédicos en acción. Este incidente sigue a otro tiroteo masivo en Shreveport, donde un hombre mató a ocho niños antes de ser abatido. En 2024, EE.UU. ha registrado 120 tiroteos masivos.

Un tiroteo ocurrido este jueves en un centro comercial de la ciudad de Baton Rouge, segunda ciudad más poblada del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, se ha saldado con, al menos un muerto y cinco heridos, según el balance preliminar de las autoridades.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía de Baton Rouge, citadas por la cadena NBC, precisando que dos grupos comenzaron a dispararse entre sí, resultando heridas cinco personas y otra fallecida.

"Todos los heridos han sido trasladados a hospitales de la zona", ha asegurado en redes sociales la autoridad policial recalcando, a su vez, que la investigación abierta "sigue en curso".

Por el momento, han sido arrestadas cinco personas consideradas sospechosas, según la última actualización del cuerpo de seguridad que ya ha calificado de "seguro" al centro comercial donde han ocurrido los hechos.

Videos del incidente muestran a algunas de las víctimas en el suelo frente a un restaurante de comida rápida, así como a paramédicos que sacan en camillas a los heridos del centro comercial.

El suceso ocurre después de otro tiroteo masivo en el que un hombre mató a ocho niños este domingo en Shreveport, otra ciudad en Luisiana, incluyendo siete de sus hijos, y después murió abatido por las autoridades, convirtiéndose en el más mortífero en el país desde 2024.

Estados Unidos ha registrado en lo que va del año 120 tiroteos masivos, con al menos cuatro víctimas, según Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro que recopila los datos los incidentes de violencia armada en el país.

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