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Nuevo tiroteo

Al menos un muerto y cinco heridos en un tiroteo en un centro comercial de Luisiana, el segundo en una semana

El contexto El suceso ocurre después de otro tiroteo masivo en el que un hombre mató a ocho niños este domingo en Shreveport, otra ciudad en Luisiana, incluyendo siete de sus hijos, y después murió abatido por las autoridades, convirtiéndose en el más mortífero en el país desde 2024.

Un agente corre para llegar al centro comercial Mall of Louisiana, donde ha habido un tiroteo, en Baton Rouge, Louisiana, EEUU, el 23 de abril.Un agente corre para llegar al centro comercial Mall of Louisiana, donde ha habido un tiroteo, en Baton Rouge, Louisiana, EEUU, el 23 de abril.Reuters
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Un tiroteo ocurrido este jueves en un centro comercial de la ciudad de Baton Rouge, segunda ciudad más poblada del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, se ha saldado con, al menos un muerto y cinco heridos, según el balance preliminar de las autoridades.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía de Baton Rouge, citadas por la cadena NBC, precisando que dos grupos comenzaron a dispararse entre sí, resultando heridas cinco personas y otra fallecida.

"Todos los heridos han sido trasladados a hospitales de la zona", ha asegurado en redes sociales la autoridad policial recalcando, a su vez, que la investigación abierta "sigue en curso".

Por el momento, han sido arrestadas cinco personas consideradas sospechosas, según la última actualización del cuerpo de seguridad que ya ha calificado de "seguro" al centro comercial donde han ocurrido los hechos.

Videos del incidente muestran a algunas de las víctimas en el suelo frente a un restaurante de comida rápida, así como a paramédicos que sacan en camillas a los heridos del centro comercial.

El suceso ocurre después de otro tiroteo masivo en el que un hombre mató a ocho niños este domingo en Shreveport, otra ciudad en Luisiana, incluyendo siete de sus hijos, y después murió abatido por las autoridades, convirtiéndose en el más mortífero en el país desde 2024.

Estados Unidos ha registrado en lo que va del año 120 tiroteos masivos, con al menos cuatro víctimas, según Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro que recopila los datos los incidentes de violencia armada en el país.

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