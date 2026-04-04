Al menos un muerto y 47 heridos durante un encuentro de aficionados en el estadio de Alianza Lima

Los detalles En un primer momento se reportó la caída de una pared en el Estadio Alejandro Villanueva, pero los Bomberos han descartado esa opción y se mantiene una investigación abierta sobre lo sucedido.

Una persona ha fallecido y 47 han resultado heridas tras un confuso incidente en el Estadio Alejandro Villanueva, durante una concentración de hinchas del club peruano Alianza Lima. Los aficionados se reunieron para un 'banderazo' antes del superclásico contra Universitario de Deportes, resultando en una emergencia. Inicialmente, se informó que la caída de una pared causó el accidente, pero el Cuerpo de Bomberos aclaró que la estructura del estadio está intacta. El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, confirmó el saldo de víctimas e indicó que la presión entre los hinchas pudo haber desencadenado el trágico desenlace. La policía y bomberos trabajaron para asegurar la zona y atender a los afectados.

Al menos una persona ha muerto y 47 han resultado heridas en el Estadio Alejandro Villanueva, sede del club peruano Alianza Lima, durante una concentración de hinchas que ha generado en un confuso incidente cuyas causas son investigadas.

Los hinchas del club habían programado un 'banderazo', una concentración festiva y multitudinaria de animación a su equipo en la víspera del superclásico de la Liga peruana con Universitario de Deportes, este sábado en el estadio Monumental, que ha concluido con el incidente.

En un primer momento, se informó de que la caída de una pared del campo había provocado que alrededor de 60 personas resultaran heridas, pero poco después el brigadier Marco Pajuelo, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, ha aclarado a los periodistas que se había dado información inexacta en redes sociales y que la investigación inicial de la entidad indica que la estructura del estadio se encuentra en buen estado y no se ha caído ninguna pared.

Por su parte, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, ha anunciado que el saldo de la emergencia es, hasta el momento, una persona fallecida, 17 heridos que están ingresados en el Hospital 2 de Mayo, 15 en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y 2 que fueron conducidos a otros centros hospitalarios, llevando el recuento hasta los 47 heridos en total.

Además, el ministro ha explicado que miembros de barras del equipo limeño estuvieron "presionando entre ellos" durante la concentración hasta derivar en "un desenlace fatal". El Ministerio del Interior ha emitido un comunicado en el que detalló que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú ha desplegado más de 40 efectivos y 12 unidades para atender "una emergencia de rescate de personas atrapadas en una estructura en el Estadio Alejandro Villanueva".

También han añadido que la Policía Nacional ha establecido un perímetro de seguridad para facilitar las labores de rescate y realizar los desvíos vehiculares correspondientes, con el objetivo de mantener el orden durante las acciones de atención en la zona, detallando que los barristas no cayeron a la fosa ni tuvieron que rescatarles entre escombros y sostiene que, aunque la causa del accidente debe ser investigada en profundidad, todo apunta a que se trata de un tema fortuito en un momento de jolgorio de la barra.

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