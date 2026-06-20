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Se propagó rápidamente

Al menos un muerto y 1.690 evacuados por un enorme incendio en un hotel de República Dominicana

Los detalles Las autoridades dominicanas han confirmado el fallecimiento de una mujer, de nacionalidad italiana, a causa de la inhalación del humo que despedían las llamas de las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach.

Imagen del incendio de un hotel en República Dominicana Imagen del incendio de un hotel en República DominicanaReuters
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Una mujer de nacionalidad italiana ha fallecido este viernes tras desatarse un voraz incendio que ha destruido parte de las instalaciones del hotel en el que se encontraba en República Dominicana y que también ha obligado al traslado de otras 1.690 personas alojadas en el lugar.

Las autoridades de socorro dominicanas informaron de que la mujer, huésped en el complejo, ha muerto mientras recibía atenciones en un hospital. Informes preliminares establecen que fue víctima del humo que despedían las llamas de las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, el complejo en cuestión.

De acuerdo con un informe preliminar de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), al menos 10 personas recibieron asistencia médica, entre ellas huéspedes, visitantes y miembros de los organismos de respuesta que participaron en las labores de control y mitigación del incendio. Varios de los afectados inhalaron humo y otros presentaron palpitaciones, mareos, náuseas y debilidad general asociadas a la exposición al calor y al esfuerzo físico durante la emergencia.

El incendio, todavía de origen desconocido, se propagó con rapidez debido a los techos de cana que cubrían buena parte de áreas comunes del hotel. Un hotel cercano, operado por la misma cadena, no ha sufrido daño alguno según precisaron las autoridades, quienes también detallaron que los evacuados fueron traslados a hoteles cercanos.

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