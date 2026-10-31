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Guerra en Europa

Al menos dos muertos y cinco heridos en un ataque de Ucrania con drones sobre la localidad de Klimov

¿Qué ha pasado? En un comunicado, el gobernador de la región de Briansk ha confirmado que lo fallecidos son una mujer de 39 años y un hombre de 49. Rusia, además, ha informado de que ha "interceptado y destruido" un total de 422 vehículos no tripulados durante la noche.

Edificio dañado en la guerra entre Rusia y Ucrania Edificio dañado en la guerra entre Rusia y UcraniaEuropa Press
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Siguen cayendo las bombas en Europa. Siguen volando y detonando los drones en el contexto de la guerra que Rusia y que Ucrania mantienen desde 2022. En esta ocasión, al menos dos personas han muerto y cinco han resultado heridas como consecuencia de un ataque atribuido a aeronaves no tripuladas de Kyiv en la localidad de Klimov, en la región fronteriza de Briansk.

"El enemigo ha atacado una vivienda en la aldea de Klimov con un dron kamikaze", ha notificado el gobernador Igor Kovalchuk en un comunicado difundido a través de Telegram.

En el mismo, ha confirmado los fallecimientos: "Han perdido la vida una mujer de 39 años y un hombre de 41. Mis más sentidas condolencias".

Además, en el mensaje ha aclarado que de los cinco civiles heridos cuatro son mujeres y uno un hombre, con edades comprendidas entre los 19 y los 73 años. "Han recibido la atención médica necesaria y han sido hospitalizados", ha compartido.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de que durante la noche se han "interceptado y destruido" un total de 422 vehículos aéreos no tripulados ucranianos de ala fija en diferentes puntos del país.

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