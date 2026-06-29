Ahora

Un detenido

Al menos cinco muertos en un tiroteo en Stade (Alemania)

Los detalles Según ha informado la Policía, se ha detenido a un sospechoso que podría ser el autor del tiroteo.

Foto de archivo de un coche de policía en Alemania Foto de archivo de un coche de policía en AlemaniaEuropa Press

Al menos cinco personas han muerto este lunes en un tiroteo en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, por el cual se ha detenido a un sospechoso.

El motivo, según ha informado la Policía local, aún se desconoce. "En estos momentos se está desarrollando en la calle Dankerstrasse de Stade un gran operativo policial. Os pedimos abandonar y evitar la zona por vuestra propia seguridad y seguir las instrucciones de las fuerzas del orden que se hallan in situ", ha informado la Policía local en su canal de Whatsapp. Además, han añadido que se proporcionarán nuevas informaciones cuando haya novedades y pidió a la población no difundir rumores ni informaciones que no sean oficiales.

Mientras tanto, los medios locales han informado de que el incidente ha tenido lugar en un centro juvenil en el centro de la ciudad, una localidad de algo menos de 50.000 habitantes situada al oeste de Hamburgo.

Algunas informaciones apuntaban a la existencia de varios sospechosos, pero la Policía no lo ha confirmado por el momento.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Terremotos en Venezuela, en directo | Venezuela prepara "campamentos transitorios" para quienes han perdido su casa y evaluará el estado de las viviendas afectadas por los terremotos
  2. El Gobierno sustituye la rebaja del IVA de la gasolina por un descuento de 15 céntimos por litro que bajará hasta desaparecer al final del verano
  3. Carmen Pano ratifica que la abogada de Koldo le ofreció 250.000 euros para cambiar su versión y culpar a Aldama de los pagos en efectivo en Ferraz
  4. EEUU e Irán acuerdan cesar sus ataques mutuos: Trump confirma una reunión en Doha que Teherán desmiente
  5. Renfe inicia una huelga este lunes: 320 trenes cancelados y servicios mínimos hasta el 70%
  6. Taylor Swift y Travis Kelce se preparan para el 'sí, quiero' blindando todos los detalles de su gran día