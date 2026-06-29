Al menos cinco muertos en un tiroteo en Stade (Alemania)

Los detalles Según ha informado la Policía, se ha detenido a un sospechoso que podría ser el autor del tiroteo.

Al menos cinco personas han muerto este lunes en un tiroteo en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, por el cual se ha detenido a un sospechoso.

El motivo, según ha informado la Policía local, aún se desconoce. "En estos momentos se está desarrollando en la calle Dankerstrasse de Stade un gran operativo policial. Os pedimos abandonar y evitar la zona por vuestra propia seguridad y seguir las instrucciones de las fuerzas del orden que se hallan in situ", ha informado la Policía local en su canal de Whatsapp. Además, han añadido que se proporcionarán nuevas informaciones cuando haya novedades y pidió a la población no difundir rumores ni informaciones que no sean oficiales.

Mientras tanto, los medios locales han informado de que el incidente ha tenido lugar en un centro juvenil en el centro de la ciudad, una localidad de algo menos de 50.000 habitantes situada al oeste de Hamburgo.

Algunas informaciones apuntaban a la existencia de varios sospechosos, pero la Policía no lo ha confirmado por el momento.