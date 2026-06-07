Al menos 26 civiles y seis policías heridos en los enfrentamientos por el bloqueo de carreteras en Bolivia

En Bolivia, un enfrentamiento durante la operación para despejar la carretera de San Julián dejó al menos 26 civiles y seis policías heridos, siendo el mayor conflicto desde el inicio de las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz hace un mes. Partidarios de Evo Morales bloquearon carreteras, lo que llevó a una intervención policial que se extendió por más de cuatro horas. La Policía lanzó gases lacrimógenos y los manifestantes respondieron con piedras y palos. Cuatro policías resultaron heridos por disparos, uno de ellos gravemente. Cinco personas fueron arrestadas. Los bloqueos han generado escasez de suministros y han causado la muerte de diez personas.

Al menos 26 civiles y seis policías han resultado heridos durante la operación para despejar la carretera de San Julián, en el este de Bolivia, en el que es el mayor enfrentamiento en el país desde que comenzaron las protestas contra el Gobierno boliviano hace un mes.

Partidarios del expresidente Evo Morales comenzaron a bloquear carreteras en señal de protesta contra el actual líder del Ejecutivo, Rodrigo Paz, lo que ha terminado llevando a una intervención policial para romper dicho bloqueo. La operación logró liberar la ruta por unos momentos, pero poco después los manifestantes se reagruparon y reforzaron los puntos de bloqueo, lo que derivó en un enfrentamiento con la Policía que se extendió por más de cuatro horas.

Por ello, los agentes lanzaron gases lacrimógenos y la respuesta de los civiles fue lanzar piedras y palos contra los agentes. Las fuerzas de seguridad ordenaron el repliegue después de que se conocieran los primeros heridos por armas de fuego, "pensando en la seguridad de los civiles"

Tras el enfrentamiento, la Policía de Bolivia ha reportado que son seis los agentes antidisturbios heridos en el enfrentamiento, cuatro de ellos por disparos. "Se tiene seis servidores públicos policiales que han sido lesionados, cuatro de ellos por impacto de proyectil de arma de fuego", ha informado el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

El jefe policial ha precisado que el caso más grave corresponde a un agente que recibió el impacto de un proyectil en la cabeza, el cual atravesó su casco de seguridad y que, por la gravedad de las lesiones, ingresó a "terapia intensiva". Los otros tres policías recibieron impactos de bala en las piernas, mientras que otros dos fueron alcanzados por pedradas que los manifestantes les arrojaron al rostro y al hombro, respectivamente.

También ha indicado que cinco personas fueron arrestadas por participar en la movilización, en la cual también hubo 26 heridos civiles.

En las últimas semanas, los bloqueos de carreteras se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y, especialmente, oxígeno medicinal para los centros de salud. Durante el conflicto han muerto siete personas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo.

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