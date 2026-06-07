Al menos 12 heridos, dos de ellos graves, por un tiroteo cerca de un festival en Toledo, en el estado de Ohio

¿Qué ha pasado? A eso de las 17:37, la Policía ha recibido un aviso alertando de un herido de bala cerca del 'Old West End'. Según han detallado, las víctimas tienen entre 14 y 61 años.

Un tiroteo cerca de un festival al aire libre en Toledo, Ohio, ha dejado al menos 12 personas heridas, dos de ellas de gravedad. La policía local recibió un aviso a las 17:37 y, al llegar al lugar, encontró varias víctimas de disparos. Las edades de los afectados oscilan entre los 14 y 61 años. Las primeras investigaciones sugieren la implicación de al menos dos tiradores que podrían haberse disparado entre sí, atrapando a las víctimas en el fuego cruzado. No se han realizado detenciones y la policía solicita la colaboración ciudadana para esclarecer el incidente.

Al menos 12 personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, por un tiroteo registrado cerca de un festival al aire libre celebrado en Toledo, en el estado de Ohio. Tal y como informan las fuerzas de seguridad de EEUU, la investigación para localizar a los responsables del ataque sigue abierta.

El Departamento de Policía de Toledo ha explicado en un mensaje difundido en X que los agentes llegaron al lugar tras recibir, a eso de las 17:37, un aviso por una persona a la que alcanzaron los disparos cerca del 'Old West End'.

En un primer momento, los agentes se encontraron con "varias víctimas de disparos", tal y como señala un comunicado policial en el que señalan que "muchas víctimas fueron trasladadas a centros médicos para recibir tratamiento".

Posteriormente, las autoridades han elevado a 12 el número de heridos, indicando que hay dos personas que están graves.

Según ha detallado la Policía, las edades de los afectados están comprendidas entre los 14 y los 61 años.

Joseph Hefferman, subjefe de la Policía de Toledo, ha señalado que las primeras pesquisas apuntan a la participación de al menos dos tiradores que "probablemente" se habrían disparado entre sí y que las víctimas habrían quedado atrapadas en el tiroteo.

Por el momento no se han realizado detenciones y la investigación prosigue para esclarecer las circunstancias del incidente e identificar al "sospechoso o sospechosos implicados en el suceso".

"Analizaremos lo sucedido y quiénes fueron los responsables. ¿Por qué alguien haría algo así? Es horrible", se ha cuestionado Hefferman en palabras que recogen en 'ABC News'.

La Policía ha solicitado la colaboración ciudadana y ha pedido a cualquier persona que disponga de información relevante que contacte con 'Crime Stoppers' a través de los canales habilitados.

"Esta noche había cientos de personas allí y todos tienen uno de estos", ha apuntado George Kral, director de Seguridad Pública de Toledo, mientras señalaba un móvil.

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