May responde a Sánchez: será "firme" y no excluirá a Gibraltar de la negociación del 'Brexit' con la UE

La primera ministra británica, Theresa May, declaró hoy que el Reino Unido no excluirá a Gibraltar de las negociaciones sobre la futura relación del país con la UE y recordó que hay un protocolo sobre la cooperación entre Londres y Madrid. En la sesión de preguntas a la "premier" en el Parlamento, May señaló que su Gobierno apoya a "Gibraltar, su población y su economía" y que Londres busca un acuerdo favorable para "toda la familia del Reino Unido, y eso incluye a Gibraltar", en alusión a las cuatro regiones del país y sus territorios dependientes.

La primera ministra se mostró "satisfecha" de haber acordado un protocolo sobre Gibraltar que formará parte de un acuerdo entre el Reino Unido, España y el Gobierno de Gibraltar "estableciendo los compromisos de las partes para la cooperación". "Pero yo he dejado claro que no excluiremos a Gibraltar de las negociaciones sobre la futura relación. Queremos un acuerdo que funcione para toda la familia del Reino Unido, y eso incluye a Gibraltar", agregó la líder conservadora.

May hizo esta referencia a Gibraltar, cuya soberanía reclama España, después de que el principio de acuerdo del "brexit" generase inquietud en el Gobierno español porque considera que el futuro del Peñón debe ser abordado por separado entre Madrid y Londres.

El protocolo al que May se refirió vislumbra la creación de comités hispano-británicos para abordar asuntos como los derechos de los trabajadores transfronterizos, la lucha contra el contrabando, la protección del medioambiente o la cooperación policial. La "premier" conservadora compareció ante los Comunes antes de viajar a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para abordar las últimas negociaciones sobre el "brexit", consistentes en un pacto de retirada y una declaración política, de cara a la reunión de este domingo en Bruselas del Consejo Europeo, que debe aprobar el acuerdo.