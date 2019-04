Un matrimonio pierde la custodia de dos de sus hijos por gastarles 'bromas' pesadas y colgarlas en YouTube

Sin ningún tipo de pudor, humillaban a sus cinco hijos, grababan el momento en vídeo y lo subían a su canal de YouTube. Mike y Heather Martin gastaban continuamente bromas pesadas a sus hijos y las exhibían a los más de 700.000 seguidores que tenían en esta plataforma de vídeo.

La crueldad de este matrimonio era tal que, en multitud de ocasiones, los menores acababan llorando mientras ellos se reían. Llegaban a culparles de cosas que no habían hecho, e incluso en un vídeo se escucha cómo los padres incitaban a la violencia: "Pégale, es tu hermana y no tu mujer; no cuenta".

Ahora dado su ensañamiento, les han retirado la custodia. Ante esta decisión, Mike y Heather han decidido retirar las grabaciones y han publicado un vídeo en el que se disculpan y también aseguran no haber sometido a sus hijos a ningún tipo de maltrato. "Son niños felices; están a salvo", insisten.