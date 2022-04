Marruecos ha encontrado petróleo pesado y ligero en dos pozos sondeados frente a las costas de Tarfaya e Ifni, cercanas a las Islas Canarias españolas, según un balance ofrecido por la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (ONHYM).

La directora general de la empresa estatal marroquí ONHYM, Amina Benkhadra, infromó ante la Cámara de Representantes marroquí de la prospección de 67 pozos por parte de Marruecos entre 2000 y 2022, de los cuales 40 fueron positivos a petróleo o gas.

Concretamente, en la zona de Tarfaya-Agadir se ha llevado a cabo en esas dos décadas la prospección de siete pozos en el mar, de los cuales tres en aguas poco profundas. De esos tres, dos revelaron la presencia de petróleo, uno de ellos de petróleo pesado cerca de Tarfaya y otro de petróleo ligero cerca de Ifni, cuyas costas se sitúan próximas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

La zona en la que han estado buscando hidrocarburos en agua comprende unos 23.900 Km2 situados frente a las costas marroquíes de Sidi Ifni, Tan Tan y Tarfaya, un área colindante con la que Repsol exploró en 2014 con licencia española, frente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

En los últimos años, tanto Marruecos como España (a partir de las aguas situadas frente a Canarias) han realizado prospecciones de hidrocarburos en la fachada atlántica del norte del continente africano, pero sin encontrar hasta la fecha yacimientos con potencial comercial.

No afecta a aguas canarias

Como ha confirmado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, las prospecciones petrolíferas que ha iniciado Marruecos tienen lugar en aguas de su competencia que no afectan a las del archipiélago canario. "No vamos a permitir que se toque un solo milímetro de las aguas canarias. Ni el Gobierno canario ni el Gobierno de España. Y así ha sido: no se ha tocado un solo milímetro", ha apostillado.

"El Gobierno de Canarias rechaza tajantemente cualquier prospección petrolífera en las aguas canarias. Estas prospecciones y estudios que hemos conocido han sido autorizados por Marruecos hace meses o hace años", ha manifestado el presidente canario en declaraciones a los medios.

Torres ha insistido en que estos trabajos no se están llevando a cabo en aguas saharauis o en aguas canarias y ha apelado a que se cumpla la legalidad internacional y que exista "absoluta seguridad medioambiental".

Además, ha reconocido que "es bueno" que haya ahora una relación fluida y normalizada entre el Gobierno de España y Marruecos "para tener toda la información y aclarar cualquier circunstancia que sea precisa".