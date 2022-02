Cara a Cara entre Vladímir Putin y Emmanuel Macron en el Kremlin. Ambos líderes han mantenido este lunes una larga reunión de más de cinco horas para tratar de encontrar una salida a la crisis de Ucrania y las negociaciones de seguridad en Europa.

Al inicio de la reunión, el primer encuentro entre Putin y un líder occidental desde que Moscú empezó a desplegar tropas cerca de la frontera con el país vecino, el presidente francés ha llamado a su homólogo ruso a encontrar una respuesta colectiva para "evitar una guerra". "La conversación de hoy puede allanar el camino que debemos tomar, el de la desescalada", avanzaba.

Al término de la misma, en la rueda de prensa conjunta que ambos mandatarios han ofrecido, el líder galo ha señalado que hay varios puntos de "convergencia" y que los próximos días serán "decisivos" y requerirán "discusiones intensas". Según el mandatario francés, le ha trasladado "garantías concretas" a Putin en materia de seguridad, por lo que ha expresado su optimismo acerca de una salida diplomática a la crisis.

"Creo profundamente que todavía hay tiempo", ha declarado Macron, que asimismo ha apuntado que Putin le ha tranquilizado sobre el posible despliegue de armamento nuclear en Bielorrusia, país que limita con varios miembros de la OTAN.

Macron también ha abogado por "nuevos mecanismos de seguridad" para estabilizar la situación. "Debemos mostrar conjuntamente voluntad de que estamos dispuestos a trabajar en las garantías de seguridad, construir un nuevo orden de seguridad y estabilidad en Europa", ha señalado.

Por su parte, Putin ha elogiado "algunas de las ideas y propuestas" de Macron para forjar un acuerdo de seguridad que contente a todos los países del continente. "Por nuestra parte, haremos todo lo posible para encontrar un compromiso que satisfaga a todos. En las propuestas que enviamos a la OTAN y a Washington no hay ni un solo punto que consideremos irrealizable. Ni uno solo", ha aseverado.

No obstante, también ha advertido de que en una guerra entre Rusia y la Alianza "no habrá vencedores", ya que Moscú cuenta con un potente "arsenal nuclear". "Si estalla una guerra, no habrá vencedores. No les dará tiempo ni a parpadear", ha sentenciado Putin, que también ha expresado que Rusia seguirá intentando obtener respuestas por parte de Occidente acerca de sus principales preocupaciones de seguridad, que considera ignoradas por parte de la OTAN y Estados Unidos.

Durante su intervención, el presidente ruso ha denunciado que los países de la OTAN "siguen inundando de armas Ucrania". Una cuestión que, según ha dicho, ha planteado a su homólogo francés durante su encuentro, al tiempo que ha advertido de que Rusia "no permitirá que Ucrania intente recuperar Crimea por la vía militar".

Biden insta a los estadounidenses a abandonar Ucrania

Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha indicado este lunes que los ciudadanos de su país que se encuentren en Ucrania -con excepción del personal diplomático- deberían abandonar el país, aunque reconoció que aún no sabe si habrá un ataque ruso.

"Creo que sería una decisión sabia, la de que abandonen el país", ha indicado el mandatario norteamericano en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, con quien se ha reunido en la Casa Blanca. "Odiaría verles atrapados en un fuego cruzado, si al final invaden. No hay necesidad de eso", ha añadido.