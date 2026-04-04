Magawa ya tiene su estatua en Camboya: la rata buscaminas que salvó miles de vidas gracias a su sobrenatural olfato

¿Por qué es importante? El roedor gigante nacido en Tanzania ayudó a limpiar más de 225.000 metros cuadrados de terreno. Llegó a detectar más de 100 artefactos explosivos en su trayectoria profesional.

Magawa, una rata gigante nacida en Tanzania y entrenada por la organización APOPO, ha sido inmortalizada con una estatua en Camboya por su heroica labor. Gracias a su excepcional olfato, Magawa detectó más de 100 minas y artefactos explosivos, limpiando más de 141.000 metros cuadrados de terreno y salvando miles de vidas. Su valentía le valió una medalla de oro al valor, y se ha convertido en un símbolo nacional en Camboya. Magawa falleció en 2022, pero su legado perdura en los corazones de los camboyanos y en la escultura que honra su memoria. Medios internacionales, como el 'New York Times', destacaron su devoción al deber.

La rata Magawa ya tiene su estatua en Camboya. Su bien merecida y ganada estatua en Camboya. Porque Magawa, un roedor gigante nacido en Tanzania y entrenada por la organización sin ánimo de lucro APOPO, ayudó en vida a salvar a miles y miles de personas gracias a su sobrenatural olfato con el que era capaz de detectar numerosas minas antipersona.

Con el que llegó a localizar más de 100 minas y otros artefactos explosivos durante toda su carrera profesional. En una trayectoria, heroica trayectoria, en la que limpió más de 225.000 metros cuadrados de terreno.

Le valió llevarse una medalla de oro al valor, y es que todo era y es poco para uno de los roedores más queridos e importantes de toda Camboya.

Con ella se la ha representado, en una estatua tallada en madera por artesanos camboyanos donde se muestra al animal tanto con su presea dorada como con el arnés que usaba en la desactivación de artefactos explosivos.

Porque Magawa no era una rata normal y corriente. Como Splinter en las Tortugas Ninja, realizó un trabajo más que eficaz y eficiente para convertirse en un héroe nacional en Camboya. En el país donde se convirtió ya no solo en referente sino también en símbolo.

Murió en 2022

Y es que a pesar de que murió en 2022 con ocho años por causas naturales cuando ya estaba retirada del trabajo activo, esta rata está en los corazones de los camboyanos y de aquellos que la convirtieron en lo que terminó siendo.

"Magawa murió pacíficamente. Gozaba de buena salud y pasó gran parte de la semana jugando, pero comenzó a bajar el ritmo, durmiendo más siestas y mostrando menos interés por la comida en sus últimos días", manifestó la ONG en su momento.

Medios de comunicación de todo el mundo, como el 'New York Times', lamentaron la muerte de la rata y alabaron sus logros y esa "devoción al deber que salva vidas" que resaltó en su día la organización 'People's Dispensary for Sick Animals' que le concedió en 2020 esa medalla de oro al mérito.

Ahora, Magawa ha quedado inmortalizada en madera. En Camboya, en una escultura que rinde homenaje a un animal que, en vida, ayudó a salvar a miles de personas en el país.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.