"Llevo chaleco antibalas por las amenazas": una presentadora alemana denuncia a su marido por hacer 'deepfakes' porno con su cara

Los detalles Collien ha presentado la denuncia en Palma de Mallorca, donde reside, al estar obsoletas en Alemania las leyes de violencia de género. "Empezó a escribir en mi nombre a gente de todo mi entorno profesional", cuenta.

Collien Fernandes, actriz y presentadora de televisión alemana, ha denunciado en España la creación de perfiles falsos con su imagen para difundir contenido sexual. Esta situación ha sido provocada por su marido, Christian Ulmen, quien tras 14 años de matrimonio comenzó a crear estos perfiles. Al menos 30 hombres habrían mantenido relaciones virtuales con ella sin su conocimiento. La situación salió a la luz cuando un productor le mostró conversaciones subidas de tono que desconocía. Ulmen justificó sus acciones diciendo que le generaba placer humillarla. Collien, víctima de amenazas, ha llevado el caso a un juzgado en Palma de Mallorca, ya que la legislación alemana sobre violencia de género es insuficiente. En Berlín, 7.000 personas se han manifestado en apoyo a su lucha por justicia y dignidad.

Se llama Collien Fernandes. Es actriz. Es, además, presentadora en la televisión alemana. Es alguien cuyo nombre se suma a la cada vez más larga lista de mujeres que ven cómo en redes aparece un perfil falso con su cara para difundir contenido sexual. Es lo que ha denunciado en España. Es lo que ha sufrido y sufre a causa de su marido, Christian Ulmen.

De alguien que después de 14 años de matrimonio comenzó a crear perfiles falsos de Collien poniendo su cara para difundir contenido sexual. Y es que serían al menos 30 hombres lo que habrían mantenido una relación con ella a través de Internet sin que ella y los que estaban al otro lado del teléfono fueran conscientes de lo que estaba pasando.

Collien se percató en una comida. Fue todo por un productor, que mencionó a la presentadora y actriz una serie de conversaciones con ella subidas de tono de las que no tenía ni la menor idea.

"Entonces me lo enseñó. Me enseñó toda esa conversación", ha expuesto ella, que afirma que "llevaba mucho tiempo sin entrar en las redes sociales".

Detrás de todo, su propio marido. "Empezó a escribir en mi nombre a gente de todo mi entorno profesional", relata. La explicación de Ulmen es que él la poseía y podía ponerla a disposición de otros porque esa humillación le generaba placer.

Compartió fotos de ella desnuda, vídeos o sexo telefónico. Todo, generado por inteligencia artificial, aunque no se descarta que haya podido grabarla en secreto cuando ambos mantenían relaciones.

Collien, víctima de todo. "Llevo un chaleco antibalas porque he recibido amenazas de hombres", ha denunciado.

Lo ha hecho en un juzgado de Palma de Mallorca. El motivo, el hecho de que en Alemania la ley en materia de violencia de género está obsoleta.

Todo el país se ha volcado con ella. Al menos 7.000 personas se han manifestado en Berlín para solidarizarse con la actriz. Con alguien cuya lucha para hacer justicia y para recuperar su dignidad ha comenzado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.