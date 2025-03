Los líderes europeos buscan rearmarse y proteger a Ucrania ante el "peligro existencial" de la amenaza rusa

Europa busca recuperar la iniciativa frente a una Rusia cada vez más cercana a Donald Trump mediante una cumbre extraordinaria de la UE. Se debatirá un plan de 800.000 millones de euros propuesto por Ursula Von der Leyen para reforzar el continente y apoyar militarmente a Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció el respaldo europeo, destacando que Ucrania "no está sola". Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió sobre el futuro de Europa y ofreció armamento nuclear para su protección, lo que provocó una respuesta de Rusia, calificando sus palabras de amenaza. La cumbre también aborda un posible enviado de la UE para Ucrania, aunque aún no se define su papel por ser "prematuro".

Europa busca recuperar la iniciativa frente a una Rusia cada vez más cercana a un Donald Trump todavía más desafiante. Para ello la Unión Europea (UE) celebra una cumbre extraordinaria en la que se abordarán los puntos acordados en Londres el pasado domingo, como es el plan de 800.000 millones de euros que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, anunció para rearmar el Viejo Continente y aumentar la ayuda militar a Ucrania ante el "peligro existencial" que supone Rusia. Precisamente, desde el Kremlin han respondido este jueves a las palabras del presidente francés de este jueves que no dudan en calificar de amenaza.

Un evento al que no ha faltado el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a pesar de no ser miembro del organismo comunitario. Allí ha sido recibido como un líder europeo más por Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien está subrayando ante todos que "solo podemos garantizar la paz y la seguridad si somos fuertes".

Antes de arrancar la cumbre la también presidenta del Partido Popular Europeo (PPE) ha subrayado en una breve comparecencia el "peligro existencial" al que se enfrenta Europa. Por eso, dice "tiene que poder protegerse, defenderse", para lo que también es necesario "poner a Ucrania en una posición para protegerse y empujar por una paz duradera y justa", ha señalado Von der Leyen.

Palabras y posicionamiento, en general, que el presidente ucraniano ha agradecido a los europeos puesto que Ucrania "no está sola". De hecho, añadió que no son "solo palabras" ya que Kyiv siente el respaldo del club comunitario: "Lo sentimos", puntualizó a su llegada a la reunión. "Es muy importante. Disteis una fuerte señal al pueblo ucraniano, a los combatientes, a los civiles, a todas nuestras familias, y es genial que no estemos solos. Lo sentimos y lo sabemos. Muchas gracias por todo", destacó el ucraniano.

Apoyos y rechazos al plan de Von der Leyen

En esa línea, el equipo de Costa en privado muestra esperanza de abrir un nuevo capítulo en la defensa de la UE, al tiempo que definen como "extremadamente relevante" el fondo de 150.000 millones de deuda común planteado también por la presidenta de la Comisión. En esa línea, esperan que los 27 lo validen y así pueda aprobarse a nivel técnico en los próximos días.

Una cantidad que se incluye en los 800.000 millones que Von der Leyen anunció que movilizaría y para lo que ya están de acuerdo 26 de los 27, después de que la Eslovaquia de Robert Fico levantara el veto para mantener el apoyo económico y militar al país vecino. Eso sí, a cambio se ha incorporado su demanda de abrir el tránsito al gas ruso. Sin sorpresas, la Hungría de Víktor Orbán se presenta como el principal obstáculo.

Otra de las cuestiones que también se aborda en la cumbre extraordinaria de este jueves es la de un posible enviado de la UE para Ucrania. Sin embargo, desde la presidencia del Consejo creen que "es prematuro" saber qué papel tendrá la UE en una posible misión en el país, ya que "depende del resultado de las negociaciones de paz", en las que Europa tiene claro debe participar, pero también Ucrania.

Rusia responde a Macron

Algo que viene reiterándose desde distintos países europeos. Sin ir más lejos, este miércoles en un discurso a la nación, el presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó que "el futuro" del continente "no debe decidirse entre Washington y Moscú", a raíz del acercamiento entre el presidente norteamericano y su homólogo ruso, Vladimir Putin. De hecho, no dudó en destacar que no se puede "confiar en la palabra de Rusia".

En esa línea, anunció que "a partir de la próxima semana" se reunirán "en París a los jefes de Estado Mayor de los países que quieran asumir responsabilidades". Unos encuentros que persiguen alcanzar "un plan para una paz sólida, duradera y verificable (...) preparado con los ucranianos y varios socios europeos".

Durante esa misma intervención, el galo ofreció su armamento nuclear para proteger Europa. Unas palabras que no han tardado en recibir respuesta por parte de Rusia, tal y como ha recogido la Agencia EFE. Ha sido el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien ha asegurado este jueves que la retórica nuclear de Macron "es una amenaza para Rusia".

"Por supuesto, es una amenaza para Rusia (...) [Macron] dice que es necesario emplear las armas nucleares y prepararse para su uso contra Rusia. Eso, lógicamente, es una amenaza", dijo Lavrov en rueda de prensa. Asimismo, ha sostenido que algunos países en la OTAN y la UE consideran que "Macron, con el fin de salvar su reputación, irremediablemente pisoteada dentro de Francia, puede optar por medidas absolutamente insensatas".

Lavrov, que hizo un paralelismo entre Macron y otros mandatarios que decidieron guerrear con Rusia [Napoleón y Hitler], ha destacado que "nadie le impide" llamar al presidente ruso. "Y con respecto a estas, francamente, estúpidas acusaciones de que Rusia prepara una guerra contra Europa y Francia, Putin se ha pronunciado en varias ocasiones tachando esas ideas de sandeces sin sentido", aseguró.