La OCU niega tener relación con paraísos fiscales y defiende que no hay nada ilegal

La OCU está supuestamente dentro de un entramado empresarial relacionado con Hong Kong, según ha publicado 'Economía Digital'. Aseguran que la OCU participa a medias en la sociedad 'OCU Ediciones' junto con otra empresa, radicada en Bélgica, y que ambas forman parte de una empresa radicada en Luxemburgo.

"'OCU Ediciones' y OCU forman parte de un entramado societario que tiene la sede central en Luxemburgo, 'Euroconsummers', y ésta tiene una filial al 100% en Hong Kong, 'Worldcado', explica David Placer, periodista de 'Economía Digital'.

Este sería el vínculo: La OCU se engloba a nivel europeo dentro de 'Euroconsummers', empresa de Luxemburgo, propietaria a su vez de la empresa de Hong Kong, 'Woldcado Limited'. A esa empresa, la OCU le compra regalos promocionales para sus socios a través de la empresa belga 'Test-Achats', pero la Organización de Consumidores defiende que no hay nada ilegal.

Según Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU, "'Test-Achats', que es la organización belga, hace un pedido para todas las organizaciones europeas que quieran utilizar ese regalopromocional y lo compra a una empresa china. ¿Cuál es el problema? ¿Que esté radicada en Hong Kong? Si Hong Kong no es un paraíso fiscal".

La OCU argumenta que al no tener subvenciones, su única forma de obtener financiación es ofreciendo ese atractivo a sus socios, pero 'Economía Digital' también señala al director de 'Worldcado', y asegura que tiene relación con paraísos fiscales. "Un director y accionista de empresas en paraísos fiscales", añade David Placer.

A lo que la OCU responde que ellos no tienen por qué conocer sus negocios personales. "Es su problema, es a título personal, pero que no lo relacionen con OCU", concluye Izverniceanu. Y, en contra de lo que dice esta información, aseguran que no tienen beneficios económicos