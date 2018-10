La caravana de migrantes continúa su camino y se encuentra a unos 1.600 kilómetros de EEUU

La caravana de migrantes centroamericanos que atraviesa México desestimó el plan anunciado por el presidente Peña Nieto para regularizar su situación en el país, al señalar que no atiende las causas del éxodo y limita su libertad de movimiento a los estados de Chiapas y Oaxaca.

En un comunicado difundido por organizaciones civiles, los migrantes indicaron que, en una asamblea efectuada en el Parque Central de la localidad de Arriaga, estado de Chiapas, se acordó la respuesta al plan de Peña Nieto, llamado 'Estás en Tu Casa'.

De acuerdo con el texto, "este plan no responde verdaderamente a las causas del éxodo centroamericano y por tanto no soluciona sus necesidades desde una perspectiva que respete sus derechos humanos de manera integral". "No queremos más ciudades ni estados cárceles donde se confine a las personas migrantes sin libertad de movimiento ni de asentarse donde puedan llevar una vida digna", dice el comunicado, y agrega que si el plan propone posibilidades amplias, "que esa casa no se constriña a Chiapas y Oaxaca sino que incluya todo México".

Los migrantes aseveran que se necesita un diálogo en Ciudad de México entre miembros de la caravana y las distintas autoridades competentes a nivel federal, "y sobre todo con el gobierno actual y el entrante para que escuchen y reconozcan sus realidades y se puedan llegar a acuerdos consensuados por todas las partes".

Asimismo, sostienen que se necesita generar espacios informativos sobre los distintos procesos de regularización a los que pueden acceder, así como respeto al derecho de migrar y solicitar asilo en los lugares que las personas eligen como sus destinos.

El pronunciamiento denuncia el "acoso constante" del Instituto Nacional de Migración (INM) a los miembros de la caravana y exige "no criminalizar y garantizar la seguridad y el pleno respeto a los derechos humanos de los miembros de este éxodo y a quienes les acompañan como defensores".

Peña Nieto anunció este viernes un plan para facilitar la solicitud de condición de refugiado para los migrantes, dirigida especialmente a aquellos que participan en la caravana que busca llegar a Estados Unidos. "Si aún no lo han hecho y forman parte de la caravana migrante o arribaron previamente a México, todavía están a tiempo de acercarse al Instituto Nacional de Migración para iniciar los trámites que permitan regularizar su situación", indicó el mandatario en un vídeo.