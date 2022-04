El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha denunciado como "genocidio" la muerte de ucranianos, civiles según las autoridades ucranianas, asesinados por fuerzas rusas antes de retirarse de localidades como Bucha, a las afueras de la capital.

"Lo que ha sucedido en Bucha y en otras localidades de la región de Kiev solo puede describirse como genocidio. Son crueles crímenes de guerra de los que (Vladimir) Putin es responsable", ha afirmado en declaraciones al diario alemán 'Bild'.

"Los civiles fueron fusilados con las manos atadas. Para el mundo entero, y para Alemania en particular, solo puede haber una consecuencia: no puede ir ni un céntimo más a Rusia. Es dinero de sangre con el que se masacra a la gente. El embargo de petróleo y gas debe imponerse de inmediato", ha apelado.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha calificado también de "genocidio" la masacre de civiles que denuncian las autoridades ucranianas perpetrada por fuerzas rusas. Al ser preguntado en la CBS si Rusia está perpetrando un genocidio, Zelenski ha contestado afirmativamente. "Por supuesto. Esto es un genocidio", ha declarado.

"La eliminación de una nación entera y su pueblo. Somos ciudadanos de Ucrania. Tenemos más de cien nacionalidades. Esto va de la destrucción y exterminación de todas estas nacionalidades", ha afirmado.

Ucrania no quiere "ser sometida por la política de la Federación Rusa", ha argumentado. "Esta es la razón de que estemos siendo destruidos y exterminados", ha remachado. "Esto está pasando en la Europa del siglo XXI. Es la tortura de una nación entera", ha añadido.

Más reacciones políticas

El asesor presidencial ucraniano Mijailo Podoliak publicó el sábado que los fallecidos "no estaban en el Ejército, no tenían armas, no representaban una amenaza".

"¿Cuántos casos de este tipo están ocurriendo actualmente en los territorios ocupados?", se preguntó en redes sociales junto a una imagen de hombres fallecidos, uno de los cuales estaba maniatado. No se ha podido verificar la autenticidad de la imagen por una vía independiente.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha prometido nuevas sanciones de la Unión Europea tras acusar al Ejército ruso de cometer "atrocidades" en Bucha. "Consternado por las espantosas imágenes de las atrocidades cometidas por el Ejército ruso en la región liberada de Kiev", ha hecho saber Michel en un mensaje en Twitter, acompañado de la etiqueta "Masacre en Bucha".

Michel ha prometido al Gobierno ucraniano y a las ONG el comienzo de una "recopilación de las pruebas necesarias para perseguir el caso en los tribunales internacionales" antes de prometer que "ya están en camino nuevas sanciones de la UE y más apoyo".

También el máximo responsable diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, se ha sumado a esta condena con otro mensaje en Twitter en el que primero felicita a las fuerzas ucranianas por "la liberación de la mayor parte de la región de Kiev".

Sin embargo, Borrell también se ha declarado "conmocionado por la noticia de las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas" y ha garantizado que "la UE ayudará a Ucrania a documentar los crímenes de guerra".