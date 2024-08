La candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, ha elegido al gobernador de Minesota, Tim Walz, como su vicepresidente si gana las elecciones de noviembre, según ha informado la cadena CNN.

Ambos aparecerán por primera vez juntos en público esta tarde en un mitin en Filadelfia (Pensilvania), donde darán el pistoletazo de salida a una gira por los estados 'bisagra' del país, que son clave para asegurar el camino a la Casa Blanca.

Tim Walz, de 60 años, es el gobernador de Minesota desde 2019, cargo para el que fue reelegido en 2022, y era considerado el más progresista de los tres aspirantes finalistas para el cargo.

Harris entrevistó el domingo en su residencia oficial de Washington, el Observatorio Naval, a Walz, al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; y al senador de Arizona Mark Kelly. El nombre de Walz no figuraba en las primeras apuestas pero emergió con fuerza tras varias apariciones públicas, incluida una en la que calificó de "raritos" a los rivales republicanos.

Walz es probablemente el aspirante más progresista, situado a la izquierda de Harris, y podía atraer a votantes trabajadores del cinturón industrial del Medio Oeste, pero ha sido criticado por retrasar el despliegue de la Guardia Nacional durante las protestas raciales tras el asesinato de George Floyd en 2020.

Nacido en Nebraska en 1964, se alistó de joven en la Guardia Nacional y fue maestro en una escuela donde conoció a su esposa, Gwen Wipple, con la que luego se mudó a Minesota. En ese estado fue profesor de geografía y entrenador de fútbol en un instituto, logrando que su equipo ganara el campeonato estatal de 1999.

El salto a la política lo dio en 2006 cuando fue elegido congresista por Minnesota en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cargo por el que fue reelegido varias veces hasta 2019.

Según trascendió en medios, Harris buscaba a un compañero de fórmula que, además de ayudarle a ganar las elecciones, compartiera sus ideales y que sea alguien con quien tenga afinidad personal.

El Partido Demócrata concluyó el lunes la votación virtual de delegados que se ha alargado durante cinco días para oficializar la candidatura presidencial de Harris, quien el pasado viernes ya acumuló los votos suficientes para ganar la nominación.

Walz tacha de "raro" a Donald Trump

Walz le dio a la naciente campaña de Harris la nueva línea de ataque en una entrevista a finales de julio. "Estas son personas raras en el otro lado: quieren quitarte libros. Quieren estar en tu sala de exámenes", refiriéndose a las prohibiciones de libros y las consultas de reproducción de mujeres con médicos.

Walz también ha atacado las afirmaciones de Trump y Vance de tener credenciales de clase media.

"Siguen hablando de la clase media. ¿Un magnate inmobiliario ladrón y un capitalista de riesgo tratando de decirnos que entienden quiénes somos? No saben quiénes somos", dijo Walz en una entrevista con MSNBC.

Ese enfoque ha tocado la fibra sensible de los jóvenes votantes con los que Harris necesita volver a interactuar. David Hogg, cofundador del grupo de seguridad de armas March for Our Lives, lo describió como un "gran comunicador".

Walz es "una especie de unicornio", dijo Ryan Dawkins, profesor de ciencias políticas en el Carleton College de Minnesota, un hombre nacido en un pequeño pueblo de la zona rural de Nebraska capaz de transmitir el mensaje de Harris a los principales votantes demócratas y a aquellos a los que el partido no ha logrado llegar en los últimos años.

Dawkins elogió su capacidad para conectar con los votantes rurales. Es un grupo al que la administración Biden ha tratado de llegar con el gasto en infraestructura y otras políticas pragmáticas, pero con poco éxito hasta ahora.

En las elecciones de 2016, Trump ganó el 59% de los votantes rurales; en 2020, esa cifra aumentó al 65% a pesar de que Trump perdió las elecciones, según Pew Research.

En la carrera por la gobernación de 2022, Walz ganó con el 52,27% frente al 44,61% de su oponente republicano, aunque franjas de la zona rural de Minnesota votaron por el oponente.

Si bien Walz ha apoyado la ortodoxia del Partido Demócrata en temas que van desde la legalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo hasta la Ley de Atención Médica Asequible, conocida como Obamacare, también acumuló un historial de votación centrista durante su carrera en el Congreso.

Fue un firme defensor del apoyo gubernamental a los agricultores y veteranos militares, así como de los derechos de los propietarios de armas que le valieron el elogio de la Asociación Nacional del Rifle, según The Almanac of American Politics.

Posteriormente registró una calificación reprobatoria en la NRA después de apoyar medidas de control de armas durante su primera campaña para gobernador.

El cambio de Walz de un centrista que representaba a un solo distrito rural en el Congreso a un político más progresista como gobernador puede haber sido en respuesta a las demandas de los votantes en la mayoría de los estados.