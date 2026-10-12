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Sorpresa entre los familiares

Una joven de 15 años 'resucita' en su propio velatorio tras pasar ocho horas en un ataúd en Guatemala

Los detalles Su padre iba de camino al hospital cuando comprobó que no respiraba y decidió ir a por un ataúd para velarla en casa. La sorpresa llegó cuando unas horas después, Yuleidy 'resucitó'.

Una joven 'resucita' en un funeral
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La tragedia se cernía sobre una aldea de Guatemala. Yuleidy, de solo 15 años, yacía dentro de un ataúd hasta que la vida 'volvió' a su cuerpo. La emoción se desató entre familiares y allegados: la joven había 'resucitado' tras pasar ocho horas en el ataúd.

Ella misma ha contado lo que le ocurrió: "Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y me fui, como que desmayé". A partir de ahí, una serie de irregularidades fueron las que obraron el posterior 'milagro'. Fue su propio padre, quien, de camino al hospital, se dio media vuelta: "Vi que ya no respiraba, ya no tenía pulso en sus brazos", ha expresado.

Y como además de padre es sacerdote, organizó en un santiamén el funeral de Yuleidi, que estaba absolutamente abarrotado por la temprana edad de la fallecida.

La aldea de Guatemala se estremeció cuando fue a mejor, mientras que el padre no daba crédito ante lo ocurrido. "Me dijo un hermano: 'Pastor, usted ha salido victorioso', le pregunté por qué y me dijo que viese a mi hija, que la estaban sacando de la caja", ha relatado.

Así, incorporaron a la menor y le dieron de beber. Volver a la vida no es inmediato, hay que hacerlo paso a paso. Por ello, la trasladaron a una silla para certificar que se había obrado su 'resurrección', tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

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