"No camino tan fácilmente como antes. No hablo tan bien como antes. No debato tan bien como antes. Pero sé lo que sé. Sé decir la verdad". Así ha intentado acallar las críticas Joe Biden sobre su estado de salud después de un histórico debate en el saltaron las alarmas entre los demócratas por su poca capacidad de reacción ante los bulos de Donald Trump.

El líder demócrata acabó muy cuestionado un debate en el que dos tercios de los estadounidenses, según una encuesta de la 'CNN', consideraron que perdió. Y ante los rumores de posibles sustitutos para las elecciones, Biden ha dejado las cosas claras durante un mitin en Carolina del Norte.

"Sé cómo hacer este trabajo. Sé, como saben millones de estadounidenses, que cuando te derriban, te vuelves a levantar", aseguraba.

Después de una noche complicada, el presidente estadounidense también ha tenido tiempo para criticar la forma de debatir de su oponente: "Pasé 90 minutos en el escenario debatiendo con un tipo que tiene la moral de un gato callejero. ¿Vieron a Trump anoche? Supongo que estableció, lo digo con sinceridad, un nuevo récord de la mayor cantidad de mentiras dichas en un solo debate". Y, ante las dudas, Biden ha sido rotundo: no tiene intención de retirarse.

Mientras tanto, Donald Trump solo hablaba de victoria en un evento en Virginia sacando pecho de su actuación en el debate: "Hola, Virginia. ¿Alguien vio anoche algo llamado 'el debate'? Fue un gran debate. Obtuvimos una gran victoria contra un hombre que realmente busca destruir nuestro país".

Y, cómo no, también volvió a cargar contra los titubeos de Biden, posicionándose como figura fuerte de cara a las próximas elecciones: "Estudió tanto que no sabía qué diablos estaba haciendo. Esta elección es una elección entre fuerza y ​​debilidad, competencia e incompetencia".