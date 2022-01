El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha dirigido en un discurso al Capitolio cuando se cumple justo un año desde el asalto de los seguidores de extrema derecha y de Donald Trump al Congreso estadounidense que se saldó con cinco muertos y 140 agentes de policía heridos. En su alocución, en un tono sorprendentemente duro, subrayando la gravedad de lo ocurrido y sus consecuencias, Biden se ha preguntado: "¿Vamos a ser una nación que acepta la violencia política como norma?".

No es la única cuestión que ha dirigido Joe Biden. "¿[Vamos a ser una nación] donde permitimos a cargos electorales partidistas anular la voluntad legalmente expresada de los ciudadanos? ¿Una que no se guía por la luz de la verdad sino a la sombra de mentiras?", ha insistido.

"En este momento debemos decidir el tipo de nación que seremos", ha señalado Biden desde su atril, situado en el mismo Capitolio, en centro de la rotonda en torno a la que se articula el Congreso estadounidense y que fue escenario principal del ataque de la turba de asaltantes. "No podemos permitirnos ser esa nación. La forma de seguir adelante es reconociendo la verdad y viviendo con ella".

"Trump valora más el poder que tener principios"

Si bien Joe Biden no ha apuntado con nombres y apellidos a Donald Trump, su predecesor en el cargo, sí ha hecho referencias claras a él y su comportamiento, sobre su negativa a reconocer su derrota electoral y su aliento a las masas que intentaron dar un golpe contra la democracia de Estados Unidos hace justo un año.

Le ha acusado, directamente, de poner sus intereses propios por encima de los del país, e incluso de llevar a cabo un ataque "antidemocrático" y "antiestadounidense" contra la legitimidad del sistema electoral. Biden ha afirmado, sin ambages, que Trump y sus aliados colocaron "un puñal en la garganta de la democracia estadounidense". "No lo permitiré", ha argüido.

"Por primera vez en la historia un presidente trató de evitar la transferencia pacífica de poder", ha certificado el actual presidente de Estados Unidos. "El expresidente [Trump] ha propagado una red de mentiras porque él valora más el poder que los principios, y porque su ego vapuleado le importa más que nuestra democracia o la Constitución".

"No puedes obedecer la ley sólo cuando te conviene"

De hecho, Biden ha denunciado que Trump y sus seguidores han decidido que "la única forma de ganar, para ellos, es suprimir el voto y subvertir las elecciones". "No puedes amar a nuestro país sólo cuando ganas. No puedes obedecer la ley sólo cuando te conviene. No puedes ser patriótico cuando abrazas las mentiras y las permites".

Así, el actual presidente de EEUU ha querido hacer referencia a las numerosas reformas que se están llevando en su país a nivel estatal que implican, en la práctica, dificultar el acceso al voto a las minorías sociales y a aquellos ciudadanos con menos recursos económicos.

No se ha dejado llevar por el discurso, que sigue vivo entre algunos sectores ultra estadounidenses más de un año después, de que hubo fraude electoral y de que su victoria no fue legítima. Biden ha sido tajante: existen "cero pruebas" al respecto. "[Trump] no es sólo un expresidente. Es un expresidente derrotado, por un margen de más de 7 millones de votos, en unas elecciones completas, libres y justas", ha remachado.