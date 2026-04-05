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La ofensiva sigue

Israel sigue con su masacre y mata a cuatro personas en Beirut en su bombardeo más duro desde el comienzo de los ataques

¿Qué está pasando? Desde el 2 de marzo, el Ejército de Israel no ha dejado de atacar la capital de Líbano. En esta ocasión, su objetivo ha sido "un edificio residencial de tres plantas", tal y como informa la agencia libanesa NNA.

Ataque de Israel sobre Beirut
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Israel sigue bombardeando Líbano. Sigue masacrando un país que, día sí y día también, siente cómo caen las bombas israelíes. Siente el ruido de los explosivos. Siente el dolor de familias rotas por las matanzas hebreas en diferentes puntos del país. En zonas como Beirut, donde los últimos ataques de las fuerzas de Netanyahu han dejado al menos cuatro muertos y 39 heridos, además de una "destrucción generalizada".

Así habla de ello la agencia oficial libanesa NNA, que confirma que el objetivo de los ataques de Israel era "un edificio residencial de tres plantas del barrio densamente poblado de Al Miqdad".

El Centro de Operaciones de Emergencias del Ministerio de Salud Pública de Líbano, en un comunicado, especificó que el bombardeo, en la zona de Jnah, "provocó la muerte de cuatro personas y dejó heridas a otras 39, según un recuento inicial".

La NNA ha detallado que el edificio atacado está ubicado cerca del Hospital Universitario Rafik Hariri, así como del centro médico Al Zahraa, a donde fueron trasladados varios de los heridos.

Y es que Israel no se cansa de atacar Líbano. Han sido al menos ocho las oleadas contra los suburbios del sur de la capital libanesa, desde donde se elevan varias columnas de denso humo por los bombardeos más intensos y duros sobre la capital desde que el 2 de marzo comenzaran los ataques.

Más ataques en otras ciudades

Además, el Ejército de Líbano ha anunciado la muerte de uno de sus militares tras un ataque de Israel sobre la ciudad de Kfar Hatta, en Sidón, a unos 45 kilómetros al sur de la capital del país. Se desconoce si formaba parte de las siete personas, incluida una niña de cuatro años, a las que Israel mató en su ataque.

En Rashidieh, al sur de Tiro, una persona ha muerto después del ataque de un dron de Israel contra una motocicleta.

Y así van ya un total de 1.461 muertos y 4.430 heridos. Es el número de víctimas que han dejado los ataques tanto aéreos como terrestres de Israel sobre Líbano desde el comienzo de las ofensivas el 2 de marzo. En poco más de un mes, casi 1.500 personas han perdido la vida por los ataques israelíes.

Del total de las víctimas, al menos 39 personas perdieron la vida y otras 136 resultaron herida de diversa consideración en las últimas 24 horas, según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia, del Ministerio de Salud Pública de Líbano. Entre los fallecidos en el sur y el este de Líbano hay 129 niños y 97 mujeres.

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