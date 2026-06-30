Israel intensifica sus ataques en Gaza y mata a una madre y su hija en un bombardeo

Los detalles El ataque ha ocurrido en Jan Yunis (sur de Gaza), en una ofensiva ha destruido al menos un centenar de tiendas de campaña en las que residen desplazados.

La situación en la Franja de Gaza sigue siendo crítica, con Israel intensificando sus ataques. En un reciente bombardeo en Jan Yunis, al sur de Gaza, un avión F-16 israelí disparó un misil que destruyó un campamento de refugiados en Mawasi, matando a una madre y su bebé, e hiriendo a 12 personas. La ofensiva dejó un cráter y un paisaje de destrucción, con tiendas de campaña reducidas a escombros. Mawasi, un lugar al que el Ejército israelí había ordenado a los gazatíes desplazarse, sigue albergando a miles de palestinos en condiciones precarias, sin acceso adecuado a servicios básicos.

Las miradas de Oriente Medio llevan tiempo mirando a Líbano, a Irán o al estrecho de Ormuz, pero ello no quiere decir que la situación en la Franja de Gaza haya mejorado. De hecho, Israel está intensificando sus ataques en el territorio palestino y durante la noche de este lunes al martes ha acabado con la vida de una madre y de su bebé de solo un año en un bombardeo.

Ha ocurrido en Jan Yunis (sur de Gaza), en una ofensiva ha destruido al menos un centenar de tiendas de campaña en las que residen desplazados, según ha informado este martes el servicio de emergencias gazatí de Defensa Civil.

En la noche del lunes, un avión F-16 israelí disparó un misil contra dos estancias en un campamento de refugiados en Mawasi, en las playas al oeste de Jan Yunis, desatando un incendio que Defensa Civil trató de extinguir hasta la madrugada y que corrió entre las tiendas de campañas de quienes se han visto desplazados hasta esta localidad. En el ataque fue asesinada la bebé de un año Sawar Abu Draz y su madre de 23 años, Diana Abu Draz, y 12 personas resultaron heridas.

Donde se extendían los refugios improvisados de la población ahora quedan en pie apenas algunas varas metálicas con las que se sostenían las tiendas de campaña, y bajo ellas se extiende un amasijo de utensilios de cocina destrozados, colchones quemados, y pertenencias varias, revueltas entre las lonas que antes cubrían los campamentos. A escasos metros de la explanada de campamentos destruidos se aprecia un cráter de varios metros de diámetro, el lugar del impacto del misil.

Mawasi, la zona del bombardeo, ha sido durante la mayor parte de la ofensiva israelí el lugar al que el Ejército ordenaba a los gazatíes desplazarse (prácticamente la totalidad de la población se ha visto desplazada desde 2023) para evitar sus bombardeos.

Pese a que desde la tregua muchos han tratado de volver a sus lugares de residencia, este enclave costero continúa albergando a decenas de miles de palestinos que no tienen dónde ir. Por ello, Mawasi se ha convertido en una extensión de miles de tiendas de campaña junto a la costa, donde la población reside bajo condiciones de hacinamiento, marcadas por los problemas de acceso a la electricidad, el agua y la acumulación de basuras.

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