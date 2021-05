Israel ha anunciado un alto el fuego en Gaza que se prevé hacerse efectivo desde este viernes, 11 días después del inicio de la escalada bélica con bombardeos y otros ataques que han dejado más de 240 muertos y miles de heridos en Gaza, y una docena de muertos en Israel.

Así lo han destacado varios medios y periodistas israelíes; entre ellos, Itamar Eichner, corresponsal diplomático de 'Yedioth Ahronoth' -uno de los periódicos de mayor tirada y difusión del país-, que informó de que el gabinete de seguridad israelí aprobó un cese del enfrentamiento, según ha informado 'Reuters'.

A este anuncio ya habría respondido Hamás. Según medios libaneses, habría afirmado que no tirarán más cohetes contra Israel si este país detiene los ataques. No obstante, el movimiento islamista ha publicado un comunicado en el que no confirman aún esa posibilidad: "Seremos nosotros los que anunciemos la verdad sobre la tregua y no la ocupación (israelí)".

Se logra así una tregua tras un escenario de tensión y violencia muy superior al registrado en los últimos años. En este anuncio ha tenido mucho que ver el Gobierno de Estados Unidos, que venía defendiendo "una diplomacia intensiva y silenciosa" con el objetivo de conseguir que las dos partes depusieran las armas para lograr el fin de las hostilidades.

Recientemente, EEUU ya tachó de "alentadoras" las informaciones que llegaban sobre un "potencial alto el fuego" entre Israel y las milicias palestinas en Gaza. "Obviamente, no podemos adelantarnos a acuerdos que se estén negociando", apuntó Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca.

Los detalles de dichas negociaciones aún no han trascendido, si bien resultan sorprendentes después de que Israel hubiera mostrado hasta ahora un rotundo rechazo a frenar el enfrentamiento con el objetivo de detener a Hamás.